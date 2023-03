Arrancó ayer el primer torneo oficial

Comenzó ayer el campeonato oficial de básquet femenino, organizado por la comisión de la Asociación Juninense de Básquetbol que preside Mariano Bermani.

Los partidos se jugaron en nuestra ciudad y las vecinas localidades de 9 de Julio, Chacabuco y Chivilcoy. Además, se conoció el fixture completo del campeonato.

Resultados

Categoría Mini

Los Indios 34 - Argentino (Junín) 37

San Martín 20 - El Linqueño 0

Atlético 9 de Julio 20 - Moreno (Bragado) 0

Argentino (Chivilcoy) 36 - CAVUL 12

Categoría U13

Los Indios 48 - Argentino (Junín) 20

Porteño (Chacabuco) 9 - Sportivo Rojas 53

Categoría U15

San Martín 39 - El Linqueño 34

Atlético 9 de Julio 29 - Moreno (Bragado) 17

Argentino (Chivilcoy) 81 - CAVUL 2

Porteño (Chacabuco) 19 - Sportivo Rojas 40

Categoría U18

San Martín 59 - El Linqueño 52

Atlético 9 de Julio 45 - Moreno (Bragado) 46

Porteño (Chacabuco) 44 - Sportivo Rojas 55

Próxima fecha

San Martín vs Sports (Pergamino)

El Linqueño vs Argentino (Chi)

CAVUL vs Porteño (Ch)

Sportivo Rojas vs Los Indios

Argentino (J) vs Atl 9 de Julio

Moreno (Br) vs GYE (Pergamino)

3º Fecha (10/4)

Sports (Pergamino) vs Moreno (Br)

GYE (Pergamino) vs Argentino (J)

Atl 9 de Julio vs Sportivo Rojas

Los Indios vs CAVUL

Porteño (Ch) vs El Linqueño

Argentino (Chi) vs San Martín

4º Fecha (23/4)

Argentino (Chi) vs Sports (Pergamino)

San Martín vs Porteño (Ch)

El Linqueño vs Los Indios

CAVUL vs Atl 9 de Julio

Sportivo Rojas vs GYE (Pergamino)

Argentino (J) vs Moreno (Br)

5º Fecha (7/5)

Sports (Pergamino) vs Argentino (J)

Moreno (Br) vs Sportivo Rojas

GYE (Pergamino) vs CAVUL

Atl 9 de Julio vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Porteño (Ch) vs Argentino (Chi)

6º Fecha (14/5)

Porteño (Ch) vs Sports (Pergamino)

Argentino (Chi) vs Los Indios

San Martín vs Atl 9 de Julio

El Linqueño vs GYE (Pergamino)

CAVUL vs Moreno (Br)

Sportivo Rojas vs Argentino (J)

7º Fecha (21/5)

Sports (Pergamino) vs Sportivo Rojas

Argentino (J) vs CAVUL

Moreno (Br) vs El Linqueño

GYE (Pergamino) vs San Martín

Atl 9 de Julio vs Argentino (Chi)

Los Indios vs Porteño (Ch)

8º Fecha (4/6)

Los Indios vs Sports (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Atl 9 de Julio

Argentino (Chi) vs GYE (Pergamino)

San Martín vs Moreno (Br)

El Linqueño vs Argentino (J)

CAVUL vs Sportivo Rojas

9º Fecha (11/6)

Sports (Pergamino) vs CAVUL

Sportivo Rojas vs El Linqueño

Argentino (J) vs San Martín

Moreno (Br) vs Argentino (Chi)

GYE (Pergamino) vs Porteño (Ch)

Atl 9 de Julio vs Los Indios

10º Fecha (25/6)

Atl 9 de Julio vs Sports (Pergamino)

Los Indios vs GYE (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Moreno (Br)

Argentino (Chi) vs Argentino (J)

San Martín vs Sportivo Rojas

El Linqueño vs CAVUL

11º Fecha (2/7)

Sports (Pergamino) vs El Linqueño

CAVUL vs San Martín

Sportivo Rojas vs Argentino (Chi)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Moreno (Br) vs Los Indios

GYE (Pergamino) vs Atl 9 de Julio.