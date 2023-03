Deportivo Viedma recibe a Quilmes en la pelea por el segundo puesto

Deportivo Viedma pelea sus chances de llegar al segundo puesto de la tabla posicional. Hoy recibe a Quilmes de Mar del Plata en una final como local en la puerta de la Patagonia Argentina. Detalle:

Mañana

20.30 Del Progreso vs Rocamora

21 Pico F.C. vs Lanús

21 Dep. Viedma vs Quilmes (MdP)

22 Independiente (Sde) vs Colón (Sf)

Miércoles 29

20 Ameghino vs Villa San Martín

20.30 Villa Mitre (Bb) vs Quilmes (MdP)

21 San Isidro vs Sarmiento (R)

21 Hispano vs Zárate Basket

21 Ciclista (J) vs Pergamino Básquet

21 Racing (Ch) vs Gimnasia (LP)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Libertad

21.30 Montmartre vs Tucumán Básquet

21.30 La Unión (C) vs Pilar

21.30 Dep. Viedma vs Rocamora

Viernes 31

21 Echagüe vs Colón (Sf)

21 Salta Basket vs Tucumán Básquet

21.30 Gepu vs Libertad

21.30 Barrio Parque vs Sarmiento (R)

21.30 Dep. Norte vs Villa San Martín

Ciclista en marzo

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.