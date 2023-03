Ciclista fue patrón y sota en Chivilcoy

Ciclista puso al descubierto que Racing Club de Chivilcoy no es invencible como local, en un partido de fase regular, y dejó sentado precedente que en un play off cualquiera puede tener chances ante el “1” absoluto del campeonato. Racing hizo agua toda la noche.

Ciclista ganó el juego en la última bola, con un simple de Manuel Lambrisca, pero fue un amplio dominador del partido con una constante de 6 puntos arriba.

Ciclista hizo un buen primer cuarto. Golpeó de entrada con un gran trabajo de Facundo Jerez y los triples de Isaac Thornton. Después fue lo suficientemente inteligente para mantenerse y en eso tuvo mucho que ver Manuel Lambrisca: 19-23.

La transición del partido fue en el segundo cuarto donde fortificaron las defensas y multiplicaron los errores. Salieron 12 a 12. Ciclista estuvo atento a hacerle pagar los errores a Racing y solamente con esto le alcanzó para mantenerse arriba 31-35.

La misma vieja historia en la reanudación del segundo tiempo. Impresionante arranque de Ciclista (7-0) con Lisandro Fernández, Facundo Jerez y un triple de Juan Martín Bello en 1´30”.

Después achicó los números Racing, empujado por una gran tarea de Emilio Stucky y una mano de Taiel Quinteros: 53-59.

Ciclista sostuvo el resultado con una buena eficacia en la línea de tiros libres. Fue producto del juego con rudeza que empleó el local y se cargó de faltas rápidamente, mandado al verdirrojo a ejecutar permanentes tiros libres.

Con mucha fortuna Racing logró empatar el juego, pero la última bola fue de Ciclista que, inteligentemente se la dio a Manuel Lambrisca. Le cometieron falta personal y fue a la línea para darle la victoria definitiva al Verdirrojo. Metió el primero y tiro a errar el segundo, cuando precisamente restaban dos segundos. Muy buena determinación, el partido estaba ganado.

Ahora Ciclista recién juega el miércoles 29 ante Pergamino Basket en Junín, en su última presentación de la fase regular del campeonato.

Anoche

Villa Mitre (Bb) 88 vs Rocamora 80

Racing (Ch) 68 vs Ciclista (J) 69

Barrio Parque 97 vs Independiente (Sde) 49

Hoy

21 Sarmiento (R) vs Balsuar Central (Ceres)

21 Hispano vs Parque Sur

22 Salta Basket vs Echagüe

22 Ameghino vs Gepu

Martes 21

20 Villa Mitre (Bb) vs Lanús

21 Tucumán Básquet vs Echagüe

22 Villa San Martin vs Balsuar Central (Ceres)

Miércoles 22

22 Barrio Parque vs Gepu

22 Rocamora vs Pergamino Básquet

Jueves 23

21 Parque Sur vs Pergamino Básquet

21 Dep. Viedma vs Lanús

21 Villa Mitre (Bb) vs Zárate Básquet

22 Independiente (Sde) vs Echagüe

22 Dep. Norte vs Jachal (Sj)

22 Salta Basket vs Colón (Sf)

Viernes 24

20 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

21 Ameghino vs Jachal (Sj)

22 Montmartre vs Echagüe

Sábado 25

21 Dep. Viedma vs Zárate Básquet

21 Del Progreso vs Lanús

22 Tucumán Básquet vs Colón (Sf)

22 Pico F.C. vs Rocamora

Ciclista en marzo

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.