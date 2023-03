Argentino va nuevamente televisado este sábado ante Instituto Central Córdoba

Argentino será televisado nuevamente en su próximo compromiso de la Liga Nacional de Básquetbol. Este sábado desde las 22 recibirá la visita de Instituto Central Córdoba, el tercero del campeonato.

En esta oportunidad el partido podrá ser visto por la pantalla de DirecTV en nuestro país y la versión sudamericana de la señal.

Vendrán a controlar este juego el capitalino Oscar Brítez, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el rafaelino Iván Andereggen.

Programa

Ayer

Boca 103 vs Atenas (C) 71

La Unión Fsa. 76 vs Quimsa 102

Hoy

19 Obras vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Jueves 16

20 Ferro vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Quimsa

21.10 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Viernes 17

21 Independiente (O) vs Boca

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 18

11.30 Oberá vs Obras

21 Regatas (C) vs Quimsa

22 Argentino (J) vs Instituto

Domingo 19

20 Unión (Sf) vs Boca

21 Comunicaciones vs Peñarol (Mdp)

22 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

Lunes 20

20 San Martín (C) vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs Riachuelo (Lr)

Martes 21

21 Oberá vs Peñarol (Mdp)

22 Quimsa vs San Lorenzo

Miércoles 22

20 Boca vs Riachuelo (Lr)

21 Instituto vs San Martín (C)

Jueves 23

19 Ferro vs La Unión Fsa.

21 Comunicaciones vs Olímpico (Lb)

Viernes 24

19 Obras vs Riachuelo (Lr)

22.10 Atenas (C) vs San Martín (C)

Sábado 25

19 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

21 Oberá vs Olímpico (Lb)

22 Ferro vs Instituto

Domingo 26

20 Gimnasia (Cr) vs Boca

Lunes 27

19 Platense vs Instituto

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Riachuelo (Lr) vs Independiente (O)

22 Quimsa vs Comunicaciones

Fixture Turco

Marzo

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.