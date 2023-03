Quilmes obtuvo un punto importante en La Pampa

Quilmes de Mar del Plata obtuvo anoche un valioso punto en La Pampa, tras imponerse a Pico Fútbol por 85-78 y meterse entre los diez primeros del campeonato. En este partido estuvo dirigiendo el juninense Franco Anselmo. Detalle:

Anoche

Estudiantes (C) 84 vs Villa Mitre (Bb) 71

Rivadavia (Mza) 74 vs Gepu 78

Pico F.C. 78 vs Quilmes (Mdp) 85

Hoy

21 La Unión (C) vs Pergamino Básquet

22 Tucumán Básquet vs Barrio Parque

Lunes 13

20 Lanús vs Del Progreso

21 Rocamora vs Villa Mitre (Bb)

21 Estudiantes (C) vs Pergamino Básquet

22 Jachal (Sj) vs Gepu

22 Balsuar Central (Ceres) vs Rivadavia (Mza)

Martes 14

21 Dep. Norte vs Libertad

22 San Isidro vs Colón (Sf)

Miércoles 15

20 Zárate Basket vs Del Progreso

21 Parque Sur vs Villa Mitre (Bb)

22 Villa San Martín vs Rivadavia (Mza)

Jueves 16

20 Pilar vs Del Progreso

21 San Isidro vs Jachal (Sj)

22 Echagüe vs Montmartre

Viernes 17

21 Ameghino vs Independiente (Sde)

21 Quilmes (Mdp) vs Rocamora

22 Sarmiento (R) vs Rivadavia (Mza)

22 Hispano vs La Unión (C)

Sábado 18

20 Libertad vs Jachal (Sj)

20 Pilar vs Gimnasia (Lp)

21 Colón (Sf) vs Montmartre

Domingo 19

20 Villa Mitre (Bb) vs Rocamora

20 Racing (Ch) vs Ciclista (J)

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

Ciclista en marzo

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.