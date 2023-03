Argentino recibe a Oberá TC

Argentino tiene en el mediodía de hoy un nuevo juego como local. En esta oportunidad lo visita Oberá Tenis Club, equipo que marcha en la segunda colocación de la tabla posicional y que se armó precisamente para pelear los puestos de vanguardia.

El Turco necesita ganar. No tiene más margen de error en el embalaje final del torneo y apuntando al objetivo de mantenerse en primera.

Partico complicadísimo. Dirigen el platense Fabricio Vito, y los capitalinos Rodrigo Castillo y Alejandro Trías.

Programa

Hoy

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Lunes 13

20 Platense vs Oberá

21 Instituto vs Regatas (C)

22 Ferro vs Olímpico (Lb)

Martes 14

20 Boca vs Atenas (C)

21 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 15

19 Obras vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Jueves 16

20 Ferro vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Quimsa

21.10 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Viernes 17

21 Independiente (O) vs Boca

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 18

11.30 Oberá vs Obras

21 Regatas (C) vs Quimsa

22 Argentino (J) vs Instituto

Fixture Turco

Marzo

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero

<<

<<

POSICIONES

Equipos J G P Pts.

Gimnasia y Esgrima 28 20 8 48

Oberá Tenis Club 28 20 9 47

Instituto (Córdoba) 25 21 4 46

Obras Sanitarias 26 19 7 45

Quimsa (SdE) 26 18 8 44

Olímpico (La Banda) 26 17 9 43

La Unión (Formosa) 29 14 15 43

Regatas (Corrientes) 28 15 13 43

Atlético Platense 27 16 11 43

Peñarol (MdP) 26 16 10 42

Independiente (Oliva) 27 15 12 42

Riachuelo La Rioja 28 12 16 40

Argentino (Junín) 30 10 20 40

San Martín (Corrientes) 26 14 11 40

Ferro Carril Oeste 28 11 17 39

Boca Juniors 25 14 11 39

Unión (Santa Fe) 29 7 22 36

Comunicaciones 28 7 21 35

San Lorenzo (Almagro) 28 6 22 34

Atenas (Córdoba) 28 2 26 30

--

<<

LOS EQUIPOS

ARGENTINO

00 Santiago Bilbao

01 Mascio McCadney

03 Santiago Capelli

06 Alphonso Anderson

07 Augusto Gennero

09 Marlon Díaz Miranda

10 Juan Cangelosi

15 Jonatan Slider

19 Joaquín Ríos

20 Jeremías Sandrini

27 Enzo Filippetti

29 Agustín Facello

D.T.: Eduardo Japez

OBERA

00 Charles Mitchell

03 Francisco Tarnowyk

04 Alejo Azpilicueta

05 Nicolás de los Santos

06 Nicolás Quiroga

10 Jonathan Maldonado

13 Gastón Córdoba

17 Jonatan Torresi

22 Carlos Sandes

33 Justin Tuoyo

70 Santiago Konaszuk

73 Xavier Carreras

D.T.: Fabio Demti

Estadio: El Fortín de las Morochas

Árbitros: Fabricio Vito (La Plata)-Rodrigo Castillo y Alejandro Trías (Capital)

Hora: 11.30

<<