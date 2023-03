Argentino recibe a Independiente de Oliva

Argentino disputa hoy el segundo juego de la serie de seis como local. Quien llega al barrio de Las Morochas es Independiente de Oliva, equipo recientemente ascendido a la Liga Nacional y con una muy buena campaña en su haber. Además ya salvó la categoría, con 14 triunfos logrados.

El Turco necesita imperiosamente ganar porque todavía no llega al mínimo imponible de juegos ganados para seguir en primera. Y este es un juego clave, casi una final.

Dirigen desde las 21 el capitalino Fernando Sampietro y los santafesinos Danilo Molina y Fabio Alaniz.

Programa

Anoche

Oberá 68 vs Platense 81

Hoy

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Jueves 9

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Fixture Turco

Marzo

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.