Pico Fútbol Club se impuso anoche sobre Hispano Americano

Hispano Americano lo tuvo a maltraer a Pico Fútbol toda la noche, pero se quedó sin cierre y el dueño de casa se quedó con los dos puntos en juego.

Hoy sobresale el juego entre Gimnasia y Esgrima La Plata-Lanús en la ciudad de las diagonales.

Anoche

Pico F.C. 77 vs Hispano 75

Villa Mitre (Bb) 91 vs Estudiantes (C) 64

Hoy

20 Colón (Sf) vs Balsuar Central (Ceres)

21 San Isidro vs Ameghino

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

22 Tucumán Básquet vs Dep. Norte

Miércoles 8

21 Pergamino Básquet vs Hispano

22 Sarmiento (R) vs Jachal (Sj)

Jueves 9

20 Del Progreso vs Quilmes (Mdp)

21 Montmartre vs Barrio Parque

21 La Unión (C) vs Villa Mitre (Bb)

22 Salta Basket vs Dep. Norte

22 Gepu vs Independiente (Sde)

Viernes 10

20 Pilar vs Ciclista (J)

21 Racing (Ch) vs Lanús

22 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

Ciclista en marzo

10/03 20 Hs. Pilar vs Ciclista

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.