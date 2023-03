Matías Huarte: "Mañana tenemos otra final en nuestro estadio contra Independiente de Oliva"

Argentino recibirá mañana miércoles la visita de Independiente de Oliva (Córdoba).

Nuevamente El Fortín de las Morochas será protagonista de un juego clave en la carrera Azul por mantener la categoría, primer objetivo fijado en esta temporada.

Llega Independiente de Oliva, equipo recientemente ascendido, que viene en una buena campaña en el certamen y ya con los números suficientes como para asegurarse una nueva temporada en la Liga Nacional de Básquetbol.

“Democracia” Dialogó con el entrenador Matías Huarte, quien dijo lo siguiente: “Sabíamos que con Ferro iba a ser un partido complicado. Ellos son dinámicos, muy físicos, saben bien a lo que juegan, con un entrenador que hace mucho que está al frente del plantel.

Considero que hicimos un muy buen juego. Una vez más el equipo mostró su carácter y su cabeza también. Por momentos mantuvimos la calma, no entramos en la vorágine del ida y vuelta que pretendía Ferro, manejamos los tiempos y eso habla muy bien del equipo.

Muy contento por eso, porque fueron dos puntos fundamentales no solo para seguir sumando, sino porque queremos seguir fuertes de local que siempre fue el fuerte de Argentino.

Obviamente el apoyo de la gente hace que siempre tengamos un jugador más.

Respecto a Jeremías Sandrini, tuvo un golpe muy fuerte, pero no va a tener inconvenientes para estar este miércoles contra Independiente de Oliva.

Apuntamos a seguir por este camino. No hay dudas que venimos bien, el equipo está mostrando esa identidad que uno pretende. Yo estoy conforme que ya se está viendo la impronta, no solamente mía, sino del todo el cuerpo técnico que están haciendo un trabajo bárbaro: Diego, el profe, los kinesiólogos, Gaby, el mismo Nico, empujando todos para el mismo lado, con buena onda, buena vibra, que es de la mejor manera para que las cosas salgan bien.

Respecto al partido contra Independiente de Oliva nosotros tenemos que entrar desde el minuto cero sabiendo que es una final.

Vamos a tratar de frenar la dinámica que tienen, son un equipo joven, con mucha rotación. Lo tienen a Fernando Martina en un muy buen momento y eso los potencia.

Pero nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego, nuestros tiempos, en pos de quedarnos con los dos puntos”, concluyó.

Programa

Anoche

Peñarol (Mdp) 78 vs Obras 92

Hoy

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Jueves 9

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Viernes 10

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 11

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Lunes 13

20 Platense vs Oberá

21 Instituto vs Regatas (C)

22 Ferro vs Olímpico (Lb)

Martes 14

20 Boca vs Atenas (C)

21 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 15

19 Obras vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Jueves 16

20 Ferro vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Quimsa

21.10 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Viernes 17

21 Independiente (O) vs Boca

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 18

11.30 Oberá vs Obras

21 Regatas (C) vs Quimsa

22 Argentino (J) vs Instituto



Fixture Turco

Marzo

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.