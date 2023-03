Ciclista busca un punto clave ante Hispano

Ciclista Juninense tiene esta noche un partido complicado ante Hispano Americano de Río Gallegos.

El Verdirrojo sabe que es un punto clave y necesita obtenerlo para optimizar sus chances en el lote de punteros del campeonato.

Resultados

Jueves

Gimnasia (Lp) 70 vs La Unión (C) 64

Racing (Ch) 89 vs Hispano 65

Rivadavia (Mza) 90 vs Colón (Sf) 85

Anoche

Del Progreso 79 vs Estudiantes (C) 65

Hoy

20 Pergamino Básquet vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Zárate Basket

21. 30 Ciclista (J) vs Hispano Americano

22 Montmartre vs Dep. Norte

22 Independiente (Sde) vs Tucumán Básquet

22 Jachal (Sj) vs Colón (Sf)

Sábado 4

21 Dep. Viedma vs Estudiantes (C)

21 Parque Sur vs Rocamora

22 Sarmiento (R) vs Salta Basket

Domingo 5

20 Quilmes (Mdp) vs Pilar

21 Libertad vs Ameghino

21 Pergamino Básquet vs Racing (Ch)

22 Villa San Martín vs Salta Basket

22 Independiente (Sde) vs Dep. Norte

Lunes 6

20 Pico F.C. vs Hispano

21 Villa Mitre (Bb) vs Estudiantes (C)

22 Echagüe vs Balsuar Central (Ceres)

Martes 7

20 Colón (Sf) vs Balsuar Central (Ceres)

21 San Isidro vs Ameghino

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

22 Tucumán Básquet vs Dep. Norte

Miércoles 8

21 Pergamino Básquet vs Hispano

22 Sarmiento (R) vs Jachal (Sj)

Jueves 9

20 Del Progreso vs Quilmes (Mdp)

21 Montmartre vs Barrio Parque

21 La Unión (C) vs Villa Mitre (Bb)

22 Salta Basket vs Dep. Norte

22 Gepu vs Independiente (Sde)

Viernes 10

20 Pilar vs Ciclista (J)

21 Racing (Ch) vs Lanús

22 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

Ciclista en marzo

10/03 20 Hs. Pilar vs Ciclista

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.