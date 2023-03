Gimnasia le dio anoche otro golpe a Unión

Anoche se reanudó la actividad de la Liga Nacional de Básquetbol. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó como visitante a Unión de Santa Fe por 87 a 81, partido que controló el árbitro juninense Raúl Sánchez.

Hoy juegan San Lorenzo-Platense, en juego clave para ambos, como lo más sobresaliente de la programación por la permanencia en la categoría.

Programa

Anoche

Unión (Sf) 81 vs Gimnasia (Cr) 87

Hoy

20 San Lorenzo vs Platense

20 Boca vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Quimsa

Viernes 3

20 Atenas (C) vs Instituto

21.30 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

Sábado 4

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Ferro

Domingo 5

21 Oberá vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Platense

Lunes 6

21 Peñarol (Mdp) vs Obras

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Martes 7

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Jueves 9

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Viernes 10

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 11s

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Fixture Turco

Marzo

04/03 (L) vs Ferro

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.