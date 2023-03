La Unión sorprendió a Lanús como visitante

La Unión de Colón –equipo del juninense Bruno Conti- se hizo fuerte en Lanús y dio otra estocada para que siga bajando en la tabla posicional. Los Entrerrianos tuvieron un valioso sprint final y se impusieron en el “Antonio Rotili” por 75-72.

Anoche

Libertad 83 vs San Isidro 76

Lanús 72 vs La Unión (C) 75

Pico F.C. 78 vs Estudiantes (C) 71

Hoy

20 Gimnasia (Lp) vs La Unión (C)

21 Racing (Ch) vs Hispano

22 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

Jueves 2

21 Del Progreso vs Estudiantes (C)

22 Balsuar Central (Ceres) vs Salta Basket

Viernes 3

20 Pergamino Básquet vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Zárate Basket

21. 30 Ciclista (J) vs Hispano Americano

22 Montmartre vs Dep. Norte

22 Independiente (Sde) vs Tucumán Básquet

22 Jachal (Sj) vs Colón (Sf)

Sábado 4

21 Dep. Viedma vs Estudiantes (C)

21 Parque Sur vs Rocamora

22 Sarmiento (R) vs Salta Basket

Domingo 5

20 Quilmes (Mdp) vs Pilar

21 Libertad vs Ameghino

21 Pergamino Básquet vs Racing (Ch)

22 Villa San Martín vs Salta Basket

22 Independiente (Sde) vs Dep. Norte

