Anoche ganaron Quilmes e Hispano Americano

Por La Liga Argentina, anoche Quilmes de Mar del Plata se hizo fuerte en el norte de Entre Ríos y le ganó a Estudiantes por 82 a 78. Además, en el sur del país, Hispano Americano goleó en Río Gallegos a Gimnasia y Esgrima La Plata por 91 a 72. Detalle:

Anoche

Estudiantes (C) 78 vs Quilmes (Mdp) 82

Ameghino 101 vs Rivadavia (Mza) 85

Hispano 91 vs Gimnasia (Lp) 72

Hoy

21 Dep. Viedma vs Del Progreso

21 Parque Sur vs Zárate Básquet

22 Gepu vs Colón (Sf)

Martes 28

21 Libertad vs San Isidro

21 Lanús vs La Unión (C)

22 Dep. Norte vs Barrio Parque

22 Pico F.C. vs Estudiantes (C)

Miércoles 1/3

20 Gimnasia (Lp) vs La Unión (C)

21 Racing (Ch) vs Hispano

22 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

Jueves 2

21 Del Progreso vs Estudiantes (C)

22 Balsuar Central (Ceres) vs Salta Basket

Viernes 3

20 Pergamino Basquet vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Zárate Basquet

21. 30 Ciclista (J) vs Hispano Americano

22 Montmartre vs Dep. Norte

22 Independiente (Sde) vs Tucumán Basquet

22 Jachal (Sj) vs Colón (Sf)

Sábado 4

21 Dep. Viedma vs Estudiantes (C)

21 Parque Sur vs Rocamora

22 Sarmiento (R) vs Salta Basket

Domingo 5

20 Quilmes (Mdp) vs Pilar

21 Libertad vs Ameghino

21 Pergamino Basquet vs Racing (Ch)

22 Villa San Martin vs Salta Basket

22 Independiente (Sde) vs Dep. Norte

Ciclista en 2023

03/03 21.30 Hs. Ciclista vs Hispano

10/03 20 Hs. Pilar vs Ciclista

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.