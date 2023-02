Televisarán Argentino-Oberá en el mes de marzo

Se conocieron este fin de semana los partidos televisados del mes de marzo. Dentro de la programación oficial está contemplado el juego que disputarán en la ciudad de Junín Argentino y Oberá Tenis Club, el sábado 11 a las 11.30 horas.

Seis partidos, 6 finales

A partir del 4 de marzo Argentino tiene 6 partidos de local que son claves para la permanencia en la categoría. Ferro Carril Oeste, Independiente de Oliva, Oberá Tenis Club, Instituto de Córdoba, Regatas Corrientes y Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Programa

Miércoles 1/3

21Unión (Sf) vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín (C) vs Riachuelo (Lr)

Jueves 2

20 San Lorenzo vs Platense

20 Boca vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Quimsa

Viernes 3

20 Atenas (C) vs Instituto

21.30 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

Sábado 4

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Ferro

Domingo 5

21 Oberá vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Platense

Lunes 6

21 Peñarol (Mdp) vs Obras

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Martes 7

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Jueves 9

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Viernes 10

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 11

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Fixture Turco

Marzo

04/03 (L) vs Ferro

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.