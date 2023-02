Argentino falló en el cierre ante Obras

Dentro de la planificación del viaje por Buenos Aires, el partido ante Obras era no ganable. Pero luchándolo la historia podía ser otra. Y Argentino lo luchó, pero lo regaló en el final. Fue 83 a 82.

De movida Obras solamente se dedicó a hacerle pagar los errores a Argentino. Y el Turco se equivocó feo. Pelotas entregadas a las manos de los rivales, “penales” errados con el aro libre, etc. Todo esto en medio de algún que otro fallo dubitativo. Fue demasiado para un estancado quinteto juninense y por eso quedó abajo 24-15.

No hubo variación en el segundo cuarto. Fueron calcadas las acciones al inicio del juego. Cuando Argentino achicó los números, obras tuvo el aventón de los alisios de turno y acomodó siempre los números como para poder viajar cómodo en el partido. Por eso se llevó el primer tiempo por 43-34.

Argentino tuvo un salto de calidad en el tercer cuarto. Y se lo dieron los tiradores. Mascio McCadney (3 triples), Juan Cangelosi, Jeremías Sandrini y Alphonso Anderson castigaron la canasta del Tachero que vio amenazado su juego 62-60 a diez minutos del final.

Y el cierre siempre tuvo a Argentino amenazante en el marcador. Peleó el juego corriendo de atrás, pero logró ponerse al frente a 3.3 segundos de la chicharra (Anderson-Slider-Cangelosi, determinantes).

Lo ganaba Argentino con un doble limpito de Alphonso Anderson. Sacó Obras y falló la defensa sobre Pepo Barral (se especulaba que la iba a definir él, que es la figura del equipo), quien tuvo tiempo para ir hasta debajo del aro y meter el doble ganador.

Increíble, pero real. Del festejo a la desilusión en tres segundos. El básquet es así. Argentino lo tenía todo y se quedó sin nada en un abrir y cerrar de ojos.

6 de local para la gloria

A partir del 4 de marzo Argentino tiene 6 partidos de local que son claves para la permanencia en la categoría. Ferro Carril Oeste, Independiente de Oliva, Oberá Tenis Club, Instituto de Córdoba, Regatas Corrientes y Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Hoy

11.30 Quimsa vs Gimnasia (Cr) (TyC Sports)

20 Ferro vs Riachuelo (Lr) (DirecTV)

20 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Oberá vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

Miércoles 1/3

21Unión (Sf) vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín (C) vs Riachuelo (Lr)

Jueves 2

20 San Lorenzo vs Platense

20 Boca vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Quimsa

Viernes 3

21.30 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (C) vs Instituto

Sábado 4

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Ferro

21 Oberá vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Platense

Domingo 5

21 Peñarol (Mdp) vs Obras

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Lunes 6

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Martes 7

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Miércoles 8

21.30 San Martín (C) vs Boca

Jueves 9

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Viernes 10

21 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Sábado 11

20 Obras vs Independiente (O)

21 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

21 Peñarol (MdP) vs San Martín (C)

Fixture Turco

Marzo

04/03 (L) vs Ferro

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.