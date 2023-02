Argentino flaqueó ante Boca Juniors

En este partido quedó algo bien claro. Ninguno de los grandes que deba enfrentar a Argentino de acá hasta el final del campeonato se la va a llevar de arriba. Anoche el Azul hizo un buen juego en la Bombonerita, más allá que en los papeles previos y en el contexto que estaba planteado el espectáculo, no iba a ganar ni en tres vidas más.

Argentino arrancó mal. No la metió ni en una palangana. 12-2 abajo en 5´ obligó a Huarte a frenar el partido con un tiempo muerto computado. Sin embargo no pudo hacer demasiado ante la eficacia del Xeneize que encestó de todos lados. Cuatro triples (2 de Schattmann, Tucker y Mainoldi), volcadas y festival para un parcial de 25-12 amenazando con un promedio de 100 al final del juego, que no fue tal.

El Turco mejoró la defensa en el segundo cuarto y le bajó el goleo a Boca, que acusó recibo y empezó a ensayar variantes. Este espacio Argentino lo utilizó para achicar los números, favorecido por la mano caliente de Alphonso Anderson (3 triples, 1 doble) y una oportuna canasta externa de Fabio Vieta Stechina. Así se puso a cuatro, pero se quedó sin nafta. Boca logró cerrar bien el primer tiempo aprovechando las distracciones defensivas oponentes en los dos minutos finales y se llevó el parcial de 42-31. Barber, Stenta y Leiva le dieron gol en la clausura del primer tramo de la contienda.

La transición del partido estuvo dada en el tercer cuarto: 19-18 y negocio –momentáneo- para Boca que conservó la diferencia 61-49. Los titulares sostuvieron el goleo en el local y Cangelosi-Slider-Anderson en Argentino.

Argentino achicó los números nuevamente en el último cuarto. Encontró gol con Enzo Filippetti y Agustín Facello castigó de afuera (dos triplazos), hasta que el base se engolosinó y perdió infantilmente una pelota que le dio a Boca la oportunidad de rehabilitarse y comenzar a cerrar el partido.

Ya Boca no perdonó más a Argentino. Le dio la estocada final con un Tucker extraordinario, que le da el salto de calidad al equipo siempre. Las distracciones ante un equipo superior se pagan con la derrota. Argentino hizo un gran esfuerzo y lo dilapidó en el cierre.

Ahora el Azul se presenta mañana en Núñez, ante Obras Sanitarias de la Nación, en partido televisado desde las 11.30 por TyC Sports.

Hoy

Peñarol (MdP) 85 vs Comunicaciones 70

Regatas (C) 94 vs La Unión Fsa. 78

Hoy

20 Instituto vs San Lorenzo

21 Independiente (O) vs Unión (Sf)

22 Olímpico (Lb) vs Gimnasia (Cr)

Sábado 18

11.30 Obras vs Argentino (J)

Domingo 19

11.30 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

20 Ferro vs Riachuelo (Lr)

20 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Oberá vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

Miércoles 1/3

21Unión (Sf) vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín (C) vs Riachuelo (Lr)

Jueves 2

20 San Lorenzo vs Platense

20 Boca vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Quimsa

Viernes 3

21.30 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (C) vs Instituto

Sábado 4

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Ferro

21 Oberá vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21.30 Comunicaciones vs Platense

Domingo 5

21 Peñarol (Mdp) vs Obras

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Lunes 6

21 Oberá vs Platense

21.30 Regatas (C) vs Boca

Martes 7

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Miércoles 8

21.30 San Martín (C) vs Boca

Jueves 9

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Viernes 10

21 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Sábado 11

20 Obras vs Independiente (O)

21 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

21 Peñarol (MdP) vs San Martín (C)

Fixture Turco

Febrero

18/02 11.30 Obras vs Argentino (TyC Sports)

Marzo

06/03 (L) vs Ferro

08/03 (L) vs. Independiente Oliva

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril