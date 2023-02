Ciclista recibirá el martes a Deportivo Viedma

Con promesa de partidazo, este martes Ciclista Juninense recibirá la visita de Deportivo Viedma en el Coliseo del Boulevard. Será un juego clave para ambos. Irá desde las 22.

Resultados

Dep. Viedma 83 vs Hispano 82

Barrio Parque 96 vs Villa San Martín 91

Pergamino Básquet 80 vs Villa Mitre (Bb) 73

Estudiantes (C) 69 vs Pilar 62

Independiente (Sde) 84 vs Libertad 78

San Isidro 105 vs Gepu 92

La Unión (C) 85 vs Zárate Basket 98

Hoy

20 Del Progreso vs Hispano

21 Racing (Ch) vs Villa Mitre (Bb)

22 Jachal (Sj) vs Tucumán Básquet

Lunes 13

21 Echagüe vs Ameghino

21 Gimnasia (Lp) vs Rocamora

22 Rivadavia (Mza) vs Tucumán Básquet

22 Sarmiento (R) vs Villa San Martín

Martes 14

20 Lanús vs Rocamora

21 Parque Sur vs La Unión (C)

22 Ciclista (J) vs Dep. Viedma

Miércoles 15

21 Villa Mitre (Bb) vs Hispano

22 Gepu vs Tucumán Básquet

22 Balsuar Central (Ceres) vs San Isidro

Jueves 16

20 Echagüe vs Libertad

21 Pergamino Básquet vs Dep. Viedma

22 Jachal (Sj) vs Rivadavia (Mza)

Viernes 17

20 Ameghino vs Sarmiento (R)

21 Pilar vs Lanús

21 Quilmes (Mdp) vs Hispano

22 Independiente (Sde) vs San Isidro

22 Pico F.C. vs Parque Sur

Sábado 18

21 Racing (Ch) vs Dep. Viedma

22 Montmartre vs Rivadavia (Mza)

Domingo 19

20 Libertad vs Barrio Parque

21 Del Progreso vs Parque Sur

22 Dep. Norte vs Sarmiento (R)

Lunes 20

21 Lanús vs Estudiantes (C)

22 Ciclista (J) vs Pico F.C.

Ciclista en 2023

14/02 Ciclista vs Viedma

20/02 Ciclista vs Pico FC

22/02 Zárate vs Ciclista

25/02 Ciclista vs Lanús

03/03 Ciclista vs Hispano

10/03 Pilar vs Ciclista

19/03 Racing CH vs Ciclista

29/03 Ciclista vs Pergamino.