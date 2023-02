Matías Huarte: “Dimos un paso fundamental para comenzar a ganar confianza en los juegos venideros”

Técnico que debuta, gana. Y así hizo cumplir este ancestral axioma Matías Huarte que volvió a su casa, a dirigir el plantel profesional de Argentino, y logró una resonante victoria ante Atenas de Córdoba.

Fue una victoria doblemente festejada en el barrio de las Morochas. Primero porque la necesitaba el club y luego porque se le ganó dos veces al quinteto cordobés, lo cual no es poca cosa.

Matías Huarte le dijo a Democracia: “La verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Sabíamos que teníamos una final contra Atenas y que tenían que quedarse los puntos acá en Junín sí o sí.

Y lo logramos con contundencia, que era algo que teníamos hablado con los chicos para ganar confianza y estar un poco mejor.

La situación sabemos que es compleja. Hay que seguir trabajando e ir poniéndole la impronta propia de uno.

Estoy muy contento porque en el juego del viernes algunas cositas aparecieron, se fueron viendo.

Estoy feliz de volver a casa, de trabajar con Diego (Camún) que la verdad que en el juego con Atenas hizo un trabajo brillante y ahora a seguir mejorando para salir de este incómodo momento.

Igualmente yo creo que habiendo ganado el viernes es un paso fundamental para comenzar a ganar confianza en algunos jugadores y poder salir a esta gira que se viene con una esperanza renovada de pelear todos los juegos para ver qué podemos traer a casa”, concluyó.

