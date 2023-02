Argentino recibe a Ciclista Olímpico de La Banda buscando rehabilitarse

Argentino buscará rehabilitarse esta noche, cuando desde las 21 reciba la visita de Ciclista Olímpico de La Banda.

Sin dudas un partido duro para el Turco ante un rival que se preparó para pelear arriba, con un presupuesto superlativo.

Hoy dirige en Las Morochas el mejor árbitro de todos los tiempos en la Argentina, Pablo Estévez. Lo acompaña Cristian Salguero, también de Capital Federal, y el mendocino Ariel Rosas.

Resultados

Anoche

Platense 66 vs San Martín (C) 63

Hoy

20 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

Martes 7

21 Ferro vs Regatas (C)

21.10 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Miércoles 8

20 Platense vs Olímpico (Lb)

21 Peñarol (Mdp) vs Atenas (C)

22 Riachuelo (Lr) vs Comunicaciones

Jueves 9

22 Boca vs Regatas (C)

Viernes 10

21 Argentino (J) vs Atenas (C)

22 Unión (Sf) vs Comunicaciones

Sábado 11

11 Riachuelo (Lr) vs Regatas (C)

19 Gimnasia (Cr) vs Oberá

21.30 Obras vs Instituto

Fixture Turco

Febrero

06/02 21 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino.