Ciclista batalló toda la noche, pero no pudo contra Estudiantes de Concordia

Ciclista Juninense cayó anoche en Concordia, ante Estudiantes, por 80 a 78 en un juego que tuvo distintos matices y que pudo haberlo ganado.

El primer cuarto fue para el olvido. Ciclista no pudo hacer pie y Estudiantes la metió de todos lados, para ganar 36 a 9. No solamente que Ciclista no pudo convertir, sino que recibió una ponchada de goles en contra.

Pero en los segundos diez minutos llegó la sequía para el local. Solamente metió 7 goles y en esto la defensa Verdirroja tuvo mucho que ver.

Por eso Ciclista se recuperó en el marcador haciendo un parcial de 21 a 7. Los triples de Varisco, Bello y Fernández pusieron en juego al quinteto juninense al cierre del primer tiempo: 43-30.

Esta recuperación se extendió hacia el tercer cuarto donde siguieron los triples, pero se sumaron Fernández y Lambrisca de zona dos: 62-56.

Ya en el último cuarto el partido fue parejo. Ciclista empató y pasó al frente, pero no pudo sostenerse ganador.

Llegaron a un final cerrado donde el juego estuvo para cualquiera. La bola ganadora de Ciclista la tiró el extranjero debutante, Isaac Donell Thornton, y no pudo ser.

Estudiantes sentenció el juego desde la línea y festejó el triunfo que le permitió salir del fondo de la tabla posicional.

Ciclista juega mañana en Colón ante La Unión en el segundo partido de la gira mesopotámica.

Anoche

Gimnasia (Lp) 90 vs Quilmes (Mdp) 77

Echagüe 59 vs Barrio Parque 69

Estudiantes (C) 80 vs Ciclista (J) 78

Hoy

21 Pico F.C. vs Dep. Viedma

22 Jachal (Sj) vs Independiente (Sde)

Lunes 6

20 Lanús vs Quilmes (Mdp)

21 Parque Sur vs Gimnasia (Lp)

21 Zárate Basket vs Pergamino BB

22 Tucumán Básquet vs Libertad

22 La Unión (C) vs Ciclista (J)

Martes 7

21 Del Progreso vs Dep. Viedma

22 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

Jueves 8

20 Rocamora vs Gimnasia (Lp)

21 San Isidro vs Villa San Martín

21 Estudiantes (C) vs Zárate Basket

22 Montmartre vs Libertad

22 Dep. Norte vs Gepu

Viernes 9

22 Ciclista (J) vs Villa Mitre (Bb)

Ciclista en 2023

06/02 La Unión vs Ciclista

09/02 Ciclista vs Villa Mitre

14/02 Ciclista vs Viedma

20/02 Ciclista vs Pico FC

22/02 Zárate vs Ciclista

03/03 Ciclista vs Hispano

10/03 Pilar vs Ciclista

19/03 Racing CH vs Ciclista

29/03 Ciclista vs Pergamino.