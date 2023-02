Maxi Tamburini: “Vamos a hacer lo imposible para mejorar el básquet de club Sarmiento”

Maximiliano Tamburini pateó el tablero y asume un nuevo rol en Sarmiento. Luego de ser una de las figuras como jugador en el equipo que ascendió al Federal, el “Guante” es el flamante Director Deportivo del Verde y habló de todo en un mano a mano con Democracia.

-¿Por qué decidiste tomar este nuevo rol?

-“Estoy feliz de mi nuevo rol en Sarmiento. Estoy contento y conforme con mi carrera como jugador, no solo en lo profesional sino también de lo que viví en inferiores. Fueron etapas duras y desgastantes. Siento que estuve a la altura, logré un montón de cosas y me siento orgulloso”.

-¿Cuándo decidiste tomar la decisión?

“Yo sé que no todo el mundo la tiene y es un lugar de privilegio desde el que uno habla muchas veces, pero si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino. Presenté un proyecto a Carlos Cavallieri y Matías Chemile, les gustó, se reunieron en Comisión y estoy agradecido por este voto de confianza. Vamos a hacer lo imposible para mejorar el básquet de Sarmiento”.

-¿Ya habías comentado tu decisión mientras jugabas?

“No fue una sorpresa porque sabía que en algún momento esta posibilidad me iba a llegar. Me siento preparado y tengo, junto con mi grupo de trabajo, las herramientas para darles a los jugadores todo lo que necesiten, para sacar la situación adelante y poner a Sarmiento en el lugar que se merece”.

-¿Estás entusiasmado?

“Estoy convencido de estar acá, de trabajar en equipo y de hacer un proyecto integral, desde Primera División al minibásquet”.

-¿Con qué material te encontrás?

“Hay algunos juveniles que se tienen que adaptar a primera y consolidarse. Es un plantel local que se va a poder potenciar y seguramente vendrán incorporaciones que estén alineados a nuestra idea, que quieran jugar acá en Sarmiento. Sabemos que es complicado, que no contamos con presupuesto, pero trabajaremos partido a partido con mucha ilusión”.

-¿Cómo lo ves a Sarmiento?

“Todo el club necesita armarse y tener un poco de paciencia por la situación, pero estamos tranquilos porque vamos a trabajar día a día para poner a Sarmiento en el lugar más alto que podamos”.

-¿Qué es lo primero en que vas a hacer hincapié?

“Vamos a trabajar mucho en las reglas de equipo porque la creatividad, el talento individual, se potencia en el orden y no en el caos”.

-¿Cómo te preparás?

“Estudio mucho, una vez que tenés el conocimiento tenés que saber gestionarlo y eso es lo que te hace líder. Hablo con muchos entrenadores y dirigentes, trato de acercarme a esa gente y aprender; periodistas, médicos, jugadores de otros deportes, soy curioso y muchas veces insoportable (risas)”.

-¿Qué filosofía de juego te gusta?

“No me gustan las comparaciones con ningún entrenador en particular, pero me gusta el juego vertical y dinámico, tratar de encontrar ventajas rápidas. Me sentí muy identificado con algunos equipos que conformé, como el Ciclista 2014 con Pagura y el último de Sarmiento con Mati Huarte. En la NBA, y salvando las enormes distancias, no paro de ver videos y juegos completos del Phoenix Suns de Mike Dantony. No salió campeón, pero era un lujo”.

-¿En la parte defensiva, qué estilo vamos a encontrar?

“En defensa me gusta mucho preparar cada partido, conocer y estudiar al rival. No me gustaría defender lo mismo todos los partidos, ni ser terco”.

-¿Cómo está confirmado tu equipo de trabajo?

“La idea es que Juani Fernández e Ignacio Pesce tengan mucho protagonismo. Voy a estar atrás de ellos, pero van a tener libertad. Nos reunimos todos los días y varias horas. Me gusta eso, debatir permanentemente y evaluar. Lo mismo en el minibásquet con Lula Castellazzi, Seba Miguel. Les tengo enorme confianza a todos”.

-¿Qué preparan para las formativas?

“No nos importa el resultado de un partido. Va llevar tiempo. A los chicos les gusta el lugar, les gusta jugar al básquet, por eso están ahí. Mi opinión es que en edades jóvenes tiene que haber mucho de improvisación, en el juego, en el disfrute, en los ejercicios más fáciles. Pero si vos les decís ‘venimos acá para disfrutar’ y lo que hacemos es 950 pasadas de 3 mil metros, es difícil. Siempre lo hablamos con Juani (Fernández). No es tan fácil disfrutar eso. Los chicos que van a jugar al básquet querrán jugar al básquet. Intentamos propiciarles un ejercicio y un entorno donde puedan pasarla bien haciendo lo que les gusta, que aprendan por sobre todas las cosas y se puedan dedicar al básquet profesional, si así lo desean”.