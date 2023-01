Facundo Campazzo no jugará hasta marzo con su equipo, en la Euroliga

El base argentino Facundo Campazzo no jugará finalmente la Euroliga de básquetbol tras el fallo de ayer del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que rechazó el pedido de Estrella Roja de Serbia.

El club europeo tiene prohibido incorporar nuevos nombres por incumplir con las reglas del Fair Play financiero aunque tiene tiempo hasta el 23 de enero para presentar la última apelación contra el Panel Financiero de la Euroliga.

“La única autoridad que tengo como CEO es la amnistía. Significa que estás haciendo que todo desaparezca como si nunca hubiera sucedido. Eso es lo que significa”, afirmó Marshall Glickman, el CEO de la Euroliga.

“No era una cuestión de '¿Puede Campazzo jugar o no jugar ?'. No tuvo nada que ver con Campazzo. Tenemos que mantener la integridad del sistema, particularmente en una situación en la que estamos haciendo exactamente lo que la Comisión de Control de Gestión nos pidió que hiciéramos", detalló. Además, el empresario explicó en un comunicado oficial de la competencia: "Entonces, no sentí que fuera en todo apropiado para que el CEO intervenga y cambie algo que ha estado ocurriendo durante bastante tiempo”.

Campazzo se perderá así los juegos frente a Zalgiris Kaunas, Partizan, Virtus Bologna, Armani Milano, Maccabi Tel Aviv y ALBA Berlín y recién debutaría el 2 de marzo, en Munich, contra el Bayern, por la fecha 26, con 9 partidos todavía por delante en la Euroliga.