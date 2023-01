Argentino recibirá el próximo jueves al encumbrado San Martin de Corrientes

Argentino volverá a ser local este jueves en El Fortín de las Morochas. Llegará San Martín de Corrientes, otro rival de fuste que lo va a complicar toda la noche.

Este partido será controlado por el platense Fabricio Vito, el chubutense Julio Dinamarca y el mendocino Ariel Rosas.

Hoy

20 Boca vs Olímpico (Lb)

21.30 Regatas (C) vs Oberá

Martes 17

20 San Lorenzo vs Peñarol (Mdp)

Miércoles 18

21.10 Platense vs Independiente (O)

21.30 La Unión Fsa. vs Oberá

Jueves 19

21 Argentino (J) vs San Martín (C)

21 Ferro vs Peñarol (Mdp)

Viernes 20

20 Boca vs Independiente (O)

21 Riachuelo (Lr) vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Atenas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Unión (Sf)

Sábado 21

20 San Lorenzo vs San Martin (C)

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 Obras vs Regatas (C)

22 Platense vs Peñarol

Domingo 22

11.30 Ferro vs Independiente (O)

21 Oberá vs Atenas (C)

22 Quimsa vs Unión (Sf)

Lunes 23

19.30 Obras vs Instituto

21 Platense vs Regatas (C)

22 Comunicaciones vs La Unión Fsa.

Martes 24

22 Riachuelo (Lr) vs Unión (Sf)

22.10 Boca vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 25

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Oberá vs La Unión Fsa.

22 Independiente (O) vs Ferro

Jueves 26

19.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Atenas (C) vs Quimsa

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

Viernes 27

21 Unión (Sf) vs Ferro

22 Riachuelo (Lr) vs Olímpico (Lb)

Sábado 28

20 Regatas (C) vs Argentino (J)

21.30 Instituto vs Quimsa

Domingo 29

20 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Lunes 30

19.30 Obras vs Ferro

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

22 Oberá vs San Lorenzo

Martes 31

21 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

Fixture Turco

Enero 2023

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino.