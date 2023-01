Rougier, Tarifeño y Salguero dirigirán este jueves Argentino-Peñarol en Mar del Plata

Argentino visitará este jueves la ciudad de Mar del Plata. Será el retorno del Turco a la actividad de La Liga Nacional de Básquetbol visitando a Peñarol. Este partido se jugará a las 21 con arbitraje de los capitalinos Diego Rougier-Cristian Salguero y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

En tanto esta noche el Milrayitas recibe a Quimsa de Santiago del Estero en la reanudación del campeonato nacional.

Capelli cambió el extranjero

El pivote estadounidense Johndre Jefferson, flamante refuerzo extranjero de Peñarol, arribó este fin de semana a Mardel .

Jefferson, entrenó este domingo y asistirá a la sesión de tiro de hoy lunes para salir a la cancha con un mínimo pantallazo de sus compañeros y de lo que pretende el entrenador juninense Adrián Capelli.

El cotejo entre Peñarol y los santiagueños, después de los vaivenes que se produjeron días atrás, finalmente comenzará a las 21. Arbitrarán Juan Fernández, Roberto Smith y Alejandro Trías.

Las entradas saldrán hoy a la venta en la secretaría de planta baja de la sede social. A las 19 se abrirán las boleterías del estadio Polideportivo.

Peñarol volverá a jugar en el Polideportivo el próximo jueves ante Argentino de Junín (otra vez a las 21) y ya no volverá a hacerlo ante su público durante enero. Afrontará, en cambio, dos giras consecutivas a Buenos Aires y al noroeste del país, respectivamente.

En la primera enfrentará a San Lorenzo (martes 17, a las 21.30), Ferro (jueves 19, 19.30) y Platense (sábado 21, 22). En la segunda le devolverá a Quimsa la visita del lunes (martes 31, a las 22) y luego se medirá con Olímpico (jueves 2 de febrero, 22) y Riachuelo (sábado 4, 21).

Hoy lunes

21 Peñarol (Mdp) vs Quimsa

21 Oberá vs Unión (Sf)

21.30 La Unión Fsa. vs Ferro

Martes 10

20 Obras vs Atenas (C)

20 Boca vs Platense

Miércoles 11

21 Oberá vs Riachuelo (Lr)

21.10 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Unión (Sf)

21.30 San Martín (C) vs Ferro

Jueves 12

21 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Gimnasia (Cr) vs Atenas (C)

Viernes 13

20 Boca vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Riachuelo (Lr)

21.30 Regatas (C) vs Ferro

Sábado 14

11.30 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

21.30 San Martín (C) vs Oberá

Domingo 15

21 Argentino (J) vs Platense

Lunes 16

20 Boca vs Olímpico (Lb)

21.30 Regatas (C) vs Oberá

Martes 17

20 San Lorenzo vs Peñarol (Mdp)

Miércoles 18

21.10 Platense vs Independiente (O)

21.30 La Unión Fsa. vs Oberá

Jueves 19

21 Argentino (J) vs San Martín (C)

21 Ferro vs Peñarol (Mdp)

Viernes 20

20 Boca vs Independiente (O)

21 Riachuelo (Lr) vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Atenas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Unión (Sf)

Fixture Turco

Enero 2023

12/01 21 Peñarol vs Argentino

15/01 21 Argentino vs Platense

19/01 21 Argentino vs San Martín Ctes.

26/01 21.30 San Martín vs Argentino

28/01 21.30 Regatas vs Argentino

30/01 21.30 La Unión vs Argentino

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino.