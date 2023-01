Gran triunfo de Ciclista Juninense para retomar la punta del torneo

Magistral cierre de Daniel Jaule para que Ciclista Juninense recupere la punta de La Liga Argentina. Tenía el partido controlado –no dominado- y no se le escapó un detalle. Mandó a cortar en la última bola y, como en un juego milimétrico de ajedrez, fue jaque al Rey. Le sacó del “buche” un partido increíble al Lobo Platense imponiéndose 83 a 78.

El primer tiempo fue parejo. Gimnasia arranco ganando merced a la efectividad de Gianella y Barroso, éste último un dolor de cabeza en la zona pintada verdirroja.

Pero Ciclista ensayó distintas variantes ofensivas hasta que dio en la tecla y comenzó a recuperarse en el marcador. Manuel Lambrisca empujó al equipo y Lisando Fernández hizo el resto para un parcial ganador de 25-21.

No hubo variación del juego hacia el segundo cuarto. Ciclista siguió manejando los hilos del partido. Estiró las diferencias y después Gimnasia las achicó. Fue una constante.

Los triples (Fernández-Jerez-Larraza) le dieron vida a los ataques locales y Gimnasia embocó tres seguidas en el cierre para mantenerse expectante en el marcador. Barroso, Gianella y Vallejos fueron determinantes. Fue 44-41 para Ciclista Juninense.

Pareció que el Verdirrojo se quedó en el vestuario. Por momentos fue toqueteo del Lobo que viajó cómodo en el partido, con mucho más de Barroso, Gianella y Vallejos (59-54).

En el último cuarto Ciclista elevó la intensidad defensiva, recuperó pelotas y corrió. Así achicó los números y se puso a tiro en el marcador. Lisandro Fernández se puso el equipo al hombro y lo acompañó Manuel Lambrisca.

Llegaron a un cierre ajustado donde cada pelota pesó el doble. Y ahí Ciclista logró clausurar mejor el partido, básicamente aplicando los elementos que tuvo a su alcance y con una envidiable efectividad desde la línea de tiros libres.

Ahora Ciclista no juega hasta el sábado 21, donde vuelve a ser local ante Del Progreso de General Roca, Río Negro.

Programación

Anoche

San Isidro vs Barrio Parque

Ciclista (J) 83 vs Gimnasia (Lp) 78

Hoy

20 Ameghino vs Dep. Norte

21 Colón (Sf) vs Villa San Martín

21.30 Rivadavia (Mza) vs Montmartre

21.30 Estudiantes (C) vs Racing (Ch)

Martes 10

21 Jachal (Sj) vs Salta Basket

21 Zárate Basquet vs Pico F.C.

Miércoles 11

20 Libertad vs Villa San Martín

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 Gepu vs Montmartre

22 La Unión (C) vs Racing (Ch)

22 Hispano vs Lanús

Ciclista en 2023