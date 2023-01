Ciclista Juninense reanuda su participación recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata

Ciclista Juninense reanuda su participación en la Liga Argentina esta noche desde las 20 en el Coliseo del Boulevard.

En esta oportunidad recibe la visita del club de Gimnasia y Esgrima La Plata, un viejo conocido en el Básquetbol del ascenso.

Dirigirán el capitalino Oscar Britez, el entrerriano Javier Mendoza y la bahiense Marjorie Stuardo.

Viene de perder en Pico

Gimnasia perdió 48 horas atrás contra Pico Fútbol en La Pampa por 76 a 61. Los primeros 10 minutos comenzaron con los dos equipos imprecisos y con una marca asfixiante, que se reflejaba en el marcador, a falta de dos minutos para terminar el cuarto. Con el correr de los minutos ambos equipos se empezaron a acomodar, en el local se destacó Allier y Peyronnet, mientras que la visita basaba su juego en Gianella. El marcador terminó a favor del local 18 a 15.

En el segundo cuarto, el equipo dirigido Germanetto comenzó mejor, la frescura de Eberhardt, Peyronnet y Bonfigli le permitieron dominar los primeros minutos del segundo cuarto.

En la visita se destacó su número 7, Moreno, que con sus triples logró empatar el partido 36 a 36.

En el tercer cuarto el local salió decidido a buscar el partido; con una marca muy intensa y muy rápido en el ataque, logró sacar la máxima de 11 puntos hasta ese momento. En la visita se destacaron, como en los primeros cuartos, Moreno y Gianella, quienes lideraron el ataque.

Los últimos 10 minutos siguieron con la misma dinámica, el local se hizo muy fuerte en defensa y con una buena rotación del banco dio aire fresco, y logró estirar la diferencia. En el local se destacaron Franco Zalabardo, con 16 puntos.

En cuanto a la visita, no pudo romper con la dura defensa del local y con el correr de los minutos comenzaron a tomar decisiones apresuradas y no pudieron achicar la diferencia.

De esta manera, el conjunto de General Pico, se impuso en el primer juego de 2023, en un partido de suma importancia para lo que resta del torneo.

Programación

Hoy

21 San Isidro vs Barrio Parque

21 Ciclista (J) vs Gimnasia (LP)

21.30 Gepu vs Salta Basket

Lunes 9

20 Ameghino vs Dep. Norte

21 Colón (Sf) vs Villa San Martín

21.30 Rivadavia (Mza) vs Montmartre

21.30 Estudiantes (C) vs Racing (Ch)

Martes 10

21 Jachal (Sj) vs Salta Basket

21 Zárate Básquet vs Pico F.C.

Miércoles 11

20 Libertad vs Villa San Martín

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 Gepu vs Montmartre

22 La Unión (C) vs Racing (Ch)

22 Hispano vs Lanús

Jueves 12

20 Tucumán Básquet vs San Isidro

21.30 Dep. Norte vs Echagüe

21.30 Pilar vs Pico F.C.

Viernes 13

21.30 Sarmiento (R) vs Independiente (Sde)

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

Sábado 14

20.30 Villa Mitre (Bb) vs Gimnasia (LP)

21 Salta Basket vs San Isidro

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

Domingo 15

20 Libertad vs Colón (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21.30 Rocamora vs La Unión (C)

21.30 Dep. Viedma vs Gimnasia (LP)

Lunes 16

21 Zárate Básquet vs Pilar

21.30 Sarmiento (R) vs Jachal (Sj)

21.30 Montmartre vs San Isidro

21.30 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

Martes 17

21 Del Progreso vs Gimnasia (Lp)

21 Hispano vs Pergamino Básquet

21.30 Pico F.C. vs Villa Mitre (Bb)

Miércoles 18

20 Quilmes (Mdp) vs Parque Sur

21.30 Barrio Parque vs Tucumán Básquet

21.30 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

21.30 Dep. Norte vs Rivadavia (Mza)

21.30 Montmartre vs Balsuar Central (Ceres)

21.30 La Unión (C) vs Estudiantes (C)

Jueves 19

21 Echagüe vs Sarmiento (R)

22 Independiente (Sde) vs Balsuar Central (Ceres)

Viernes 20

20.30 Villa Mitre (Bb) vs Pilar

21 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21 Pergamino Básquet vs Del Progreso

21 Gimnasia (Lp) vs Parque Sur

21.30 Montmartre vs Ameghino

Ciclista en 23