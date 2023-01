Manuel Lambrisca: “Estamos muy bien, pero nos dolieron los últimos partidos perdidos como local”

El perimetral Manuel Lambrisca habló con Democracia acerca del presente de Ciclista Juninense, que regresó a los entrenamientos de cara a la segunda fase de la Liga Argentina. El único mayor juninense que quedó en el Coliseo, subrayó que el balance hasta ahora es “muy bueno”, pero a su vez se mostró dolido “por las últimas dos derrotas de local antes del receso”. El verdirrojo arranca ante Gimnasia de La Plata el próximo domingo 8 de enero.

Balance

“El balance de la primera parte en mi opinión es muy bueno. El equipo agarró rápidamente la idea y ganamos partidos muy difíciles y en canchas complicadas. Si mirás la tabla hoy por hoy, estamos en el segundo lugar y eso es muy bueno. Hubo partidos que eran lindos de ver porque tenemos una impronta y un estilo de juego que tratamos de respetar siempre. También creo que logramos con el correr de los partidos que los demás equipos sepan cómo sale a jugar Ciclista, y que tengan que tomar precauciones por eso. Conseguimos salir a jugar en todas las canchas igual, local o visitante”.

Su momento personal

“Yo me siento muy bien y con mucha confianza dentro del equipo. Sé que tengo muchas responsabilidades. Estoy disfrutando de todo esto pero con seriedad y siempre trabajando para seguir mejorando. Es un equipo que le gusta trabajar y que nos esforzamos día a día para llegar a nuestra mejor versión”.

Las derrotas como local

“En el último tramo teníamos todo para terminar hasta diría que un poquito más arriba. Se nos escapó por detalles y porque desde mi punto de vista no pudimos hacer nuestro juego durante gran parte del partido. Lo hicimos por momentos o cuando el reloj nos apretaba y teníamos que salir a dar vuelta el juego, y no nos alcanzó. El estar en la pelea ahí arriba hace que la exigencia sea mayor y que tengamos que seguir mejorando constantemente porque hay muchos equipos buenos. Somos conscientes también que si hacemos bien las cosas podemos ganarle a cualquiera, y si no hacemos lo correcto podemos perder con cualquiera también, y eso requiere cero relajación en todo momento.

Nos dolieron mucho los dos partidos perdidos antes del receso no sólo por poder estar un poquito más arriba sino también por no poder haber cerrado bien el año de local y seguir haciendo fuerte nuestra localía”

La pelea por el ascenso

“Todavía nos quedan 16 partidos de fase regular para seguir creciendo y llegar a los playoffs en nuestra mejor versión. Ojalá nos encuentre así en ese momento y yo creo que podemos llegar y pelear por eso. Yo soy más de los que tienen los pies sobre la tierra y piensa en ir paso a paso. El equipo tiene que vivenciar ciertas situaciones también para poder seguir creciendo y madurando, y nos encuentre de la mejor manera en el mejor momento que son los playoffs”.

La competencia

“La Liga Argentina es una competencia muy dura, donde tenés muchos equipos difíciles y que se arman para pelear y con grandes expectativas. Particularmente la zona sur creo que sigue creciendo año tras año, y hoy hay varios equipos que por nombre o presupuesto van a salir a pelear por lo máximo, y eso la hace muy atractiva. Como dije hace que no te puedas, relajar nunca porque lo podes pagar caro”.

