Mascio McCadney se suma hoy a Argentino

Llegará hoy a nuestra ciudad el extranjero Mascio McCadney para sumarse a las filas del club Atlético Argentino. McCadney es un escolta que estuvo jugando en LS Olympic Cochabamba, de Bolivia y donde conoció a Thomas Cooper (el extranjero Turco de la pasada temporada) y este lo habría recomendado ahora.

Fue formado en la prestigiosa Universidad Estatal de Montana-Northern, en los Estados Unidos de América. Allí promedió 18,8 puntos por partido con un 46,6 por ciento de tiros de campo y un 38,4 por ciento desde la línea de tres puntos.

En tanto Argentino vuelve a los entrenamientos hoy a las 9.30 en El Fortín de las Morochas luego del receso por las fiestas de fin de año.

Un base en La Unión

Douglas Herring, de 1,91 de estatura, viene de jugar en Egipto y cuenta con una amplia trayectoria internacional que incluye un solo paso por Sudamérica. El Al Gezira de El Cairo, fue su último equipo para el base nacido el 29 de septiembre de 1987 en Poughkeepsie, Nueva York. Su recorrido también registra un paso por la selección de Siria con la que afrontó competencias FIBA.

Se desempeñó en Europa, Asia, América latina y América del norte, lógicamente con muchos países en su camino. Fuera de Estados Unidos actuó en Canadá para Moncton Magic, London Lightning y Windsor Express; en Francia en Orchesien 8C; en Indonesia en CLS Knights; en Reino Unido para Bristol Acadamy Flyers; y en Uruguay para Defensor. En 2021, Herring firmó con Al Gezira de la Superliga de baloncesto de Egipto y en ese mismo año se convirtió en ciudadano sirio naturalizado debutando con esa selección en las eliminatorias para la Copa FIBA Asia 2021.

Habla Solanas

San Martín ha tenido un buen cierre del año 2022. Se mantiene con récord positivo (7-4) y séptimo en la tabla de posiciones de la Liga. El rojinegro está invicto de local. Además, llegó a disputar la final de la Liga Sudamericana donde cayó con Baurú de Brasil.

Una de las piezas claves del equipo de Diego Vadell, es el escolta Matías Solanas. El entrerriano habló con Pick and Roll en el receso. Sobre la primera parte de la Liga Nacional dijo: “El balance es positivo. Pudimos competir en cada partido que jugamos, eso es muy importante y algo que buscamos desde que arrancó la temporada. Es bueno el invicto de local, y nos falta ganar algunos juegos más de visitante”.

Acerca del rol que tiene que tomar, el cual ha sido más importante cada temporada, Solanas comentó: “Individualmente me siento muy cómodo con mi rol. Vengo ya hace un tiempo trabajando con este equipo y cuerpo técnico. En algunos partidos me toca anotar, a veces asistir o crear juego. Siempre digo que me gusta aportar al equipo de donde sea”.

“Creo que tenemos que seguir ensamblando como equipo, seguir con el mismo trabajo. Tendremos que corregir detalles que no nos dieron la posibilidad de ganar los juegos de visitante. Tuvimos el problema de no cerrarlos bien” dijo Matías sobre las cosas que hay para corregir.

El jugador contó sobre el pasar del equipo en la Liga Sudamericana: “Me quedaron buenas sensaciones de la Liga Sudamericana. Creo que no esperábamos llegar a la final. Fuimos trabajando, se nos dieron los partidos y se dio llegar ahí. Nos queda el sabor amargo que pensábamos que podíamos ganar la final. Después, en frío nos dimos cuenta que hicimos un gran torneo y que dejamos todo. Rescatamos eso. El objetivo se cumplió, competimos hasta el último minuto”.

Por último, Solanas comentó qué espera para el 2023: “Para este año, espero que se cumplan todos los objetivos que nos propongamos, que sigamos trabajando y creciendo como equipo. Es una Liga muy competitiva y larga. Queremos dejar a San Martín en lo más alto”.

Programa de Argentino

Enero 2023

12/01 21 Peñarol vs Argentino

15/01 21 Argentino vs Platense

19/01 21 Argentino vs San Martín Ctes.

26/01 21.30 San Martín vs Argentino

28/01 21.30 Regatas vs Argentino

30/01 21.30 La Unión vs Argentino

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino

Programación general

Lunes 9

21 Peñarol (Mdp) vs Quimsa

21 Oberá vs Unión (Sf)

21.30 La Unión Fsa. vs Ferro

Martes 10

20 Obras vs Atenas (C)

20 Boca vs Platense

Miércoles 11

21 Oberá vs Riachuelo (Lr)

21.10 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Unión (Sf)

21.30 San Martín (C) vs Ferro

Jueves 12

21 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Gimnasia (Cr) vs Atenas (C)

Viernes 13

20 Boca vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Riachuelo (Lr)

21.30 Regatas (C) vs Ferro

Sábado 14

11.30 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

21.30 San Martín (C) vs Oberá

Domingo 15

21 Argentino (J) vs Platense

Lunes 16

20 Boca vs Olímpico (Lb)

21.30 Regatas (C) vs Oberá

Martes 17

20 San Lorenzo vs Peñarol (Mdp)

Miércoles 18

21.10 Platense vs Independiente (O)

21.30 La Unión Fsa. vs Oberá

Jueves 19

21 Argentino (J) vs San Martín (C)

21 Ferro vs Peñarol (Mdp)

Viernes 20