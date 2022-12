Argentino arranca visitando a Peñarol

Argentino arrancará el año nuevo en Mar del Plata. El jueves 12 visitará a Peñarol en el estadio polideportivo Malvinas Argentinas.

En nuestra ciudad será local el domingo 15, en oportunidad de recibir al poderoso Platense de Vicente López.

Programa de Argentino

Enero 2023

12/01 21 Peñarol vs Argentino

15/01 21 Argentino vs Platense

19/01 21 Argentino vs San Martín Ctes.

26/01 21.30 San Martín vs Argentino

28/01 21.30 Regatas vs Argentino

30/01 21.30 La Unión vs Argentino

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino

Programa general

Lunes 9

21 Peñarol (Mdp) vs Quimsa

21 Oberá vs Unión (Sf)

21.30 La Unión Fsa. vs Ferro

Martes 10

20 Obras vs Atenas (C)

20 Boca vs Platense

Miércoles 11

21 Oberá vs Riachuelo (Lr)

21.10 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Unión (Sf)

21.30 San Martín (C) vs Ferro

Jueves 12

21 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Gimnasia (Cr) vs Atenas (C)

Viernes 13

20 Boca vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Riachuelo (Lr)

21.30 Regatas (C) vs Ferro

Sábado 14

11.30 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

21.30 San Martín (C) vs Oberá

Domingo 15

21 Argentino (J) vs Platense

Lunes 16

20 Boca vs Olímpico (Lb)

21.30 Regatas (C) vs Oberá

Martes 17

20 San Lorenzo vs Peñarol (Mdp)

Miércoles 18

21.10 Platense vs Independiente (O)

21.30 La Unión Fsa. vs Oberá

Jueves 19

21 Argentino (J) vs San Martín (C)

21 Ferro vs Peñarol (Mdp)

Viernes 20

20 Boca vs Independiente (O)

21 Riachuelo (Lr) vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Atenas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Unión (Sf).