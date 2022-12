Argentino visita hoy a Independiente

Argentino buscará hoy los dos puntos en la ciudad de Oliva, Córdoba, cuando desde las 21.30 visite a Independiente en “El gigante de la ruta 9”.

Para el Turco son dos puntos clave, ante un rival directo en la competencia, buscando cerrar el año de la mejor manera.

Dirigen desde las 21.30 el santafesino Juan José María Fernández y los capitalinos Leonardo Zalazar y Cristian Salguero.

Hoy

19.30 Comunicaciones vs Obras

21.30 Independiente (O) vs Argentino (J)

21.30 Unión (Sf) vs Regatas (C)

Mañana

19 Ferro vs Oberá

22 Boca vs San Martín (C)

Miércoles 21

19.30 Independiente (O) vs Regatas (C)

21.30 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

Jueves 22

20 Instituto vs Quimsa

Receso por las fiestas de fin de año.