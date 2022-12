Ciclista recibe a La Unión de Colón

Ciclista Juninense recibe esta noche la visita de La Unión de Colón, en un histórico clásico del ascenso.

El partido se juega desde las 22 en el Coliseo del Boulevard y para el Verdirrojo será el cierre del año donde buscará mantener la punta del campeonato.

Dirigen el entrerriano Gonzalo Delsart, el santiagueño Nicolás D´Anna y la capitalina Florencia Benzer.

Anoche

Racing (Ch) 98 vs Parque Sur 56

Pergamino BB 70 vs La Unión (C) 55

Dep. Norte 74 vs Ameghino 70

Pico F.C. 85 vs Pilar 64

Estudiantes (C) 63 vs Dep. Viedma 77

Hoy

Colón (Sf) vs San Isidro

Lanús vs Villa Mitre (Bb)

Ciclista (J) vs La Unión (C)

Mañana

Salta Basket vs Balsuar Central (Ceres)

Rocamora vs Dep. Viedma

Tucumaá Básquet vs Independiente (Sde)

Rivadavia (Mza) vs Villa San Martín.