Ciclista Juninense goleó a Parque Sur

Ciclista Juninense logró rehabilitarse anoche ante el colista de la competencia, Parque Sur de Concepción del Uruguay. Le ganó 82-70 y volvió a tomar la punta del campeonato.

Los entrerrianos aguantaron solamente el primer tiempo donde la paridad estuvo a la orden del día. Y no fue porque Parque Sur tuvo mejor manejo del partido, sino porque Ciclista Juninense no se halló en la cancha. No le salió una jugada de las que ensayó y aboyó el aro en veinte minutos de juego. Aun así el Verdirrojo se impuso 31-28 al cierre del primer tiempo, experimentando una leve mejora en el segundo cuarto.

Pero faltaba el segundo tiempo, donde Ciclista atacó el “aro maestro”. Y por momentos fue baile. El quinteto de Daniel Jaule le sacó más de veinte puntos en un pasaje del complemento con dos sobresalientes tareas de Lisandro Fernández y Manuel Lambrisca.

Un párrafo aparte para Joaquín Had. El juvenil entró y aprovechó los minutos en cancha con una buena defensa y aportando un triple en una ofensiva quieta.

Ciclista viajó cómodo en el juego y terminó ganando el partido con los juveniles en cancha y sin sobresaltos.

Este lunes llega al Coliseo del Boulevard un viejo conocido, La Unión de Colón, donde el quinteto de nuestro medio cierra el año. Luego viene el receso por las fiestas de fin de año.

Anoche

Ciclista (J) 82 vs Parque Sur 70

Quilmes (Mdp) 73 vs Estudiantes (C) 63

Hoy

20 Pergamino Básquet vs Parque Sur

21 Ameghino vs Colón (Sf)

21 San Isidro vs Balsuar Central

21 Del Progreso vs Pilar

22 Dep. Norte vs Independiente (Sde)

22 Gepu vs Jachal (Sj)

Sábado 10

21 Gimnasia LP vs Villa Mitre

Le resta al Verdirrojo