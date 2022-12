Argentino buscará rehabilitarse esta noche, cuando desde las 21 reciba a Unión de Santa Fe. La visita viene recuperándose en el certamen por lo que hay promesa de buen básquet para ver y disfrutar.

Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti, el cordobés Alberto Ponzo y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Ayer

Atenas 70 vs Olímpico 84

Peñarol 80 vs Riachuelo 88

Hoy

20 Gimnasia vs La Unión

20 San Lorenzo vs Obras (DirecTv)

21 Argentino vs Unión

22 Quimsa vs Instituto.