Gran partido de Ciclista en General Pico

Ciclista Juninense jugó un partidazo ante Pico Fútbol en La Pampa y ganó 80 a 78.

Buen arranque de Ciclista. Manejó los tiempos en la cancha y fue contundente a la hora de definir. Fernández y Acosta, en el primer cuarto, y Manuel Lambrisca en el segundo fueron los nervio-motores del equipo que se quedó con un parcial interesante de 40-36. Básicamente Ciclista estiró los números en el último tramo de la primera mitad, aprovechando que el local puso tres bases en la cancha. Sin embargo un “enchastre” en el cierre hizo que Pico achicara “gratuitamente” los números.

La transición del partido estuvo dada en el tercer cuarto (21 iguales) donde no se sacaron ventaja. Y el cierre del juego comenzó con un monólogo de Ciclista Juninense. Hizo lo que quizo en la cancha. Sensacional trabajo de Matías Acosta, jugando y haciendo jugar.

Pero en el cierre tuvo algunos errores innecesarios que pusieron el riesgo el resultado, más allá que no mereció perder el partido. El próximo lunes llega Racing de Chivilcoy al Coliseo del Boulevard.

Anoche

Jachal (Sj) 88 vs Dep. Norte 80

Pico F.C. 78 vs Ciclista (J) 80

Del Progreso 111 vs Pergamino 91

Hoy

21 Libertad vs Rivadavia (Mza)

21 Lanús vs Hispano

Le resta al Verdirrojo

Lunes 5/12: Ciclista vs Racing CH

Jueves 8: Ciclista vs Parque Sur

Lunes 12: Ciclista vs La Unión Colón