Los Indios recibe a Estudiantes y San Martín a Unión Vecinal

Esta noche continuarán los play off del campeonato prefederal de clubes de básquetbol.

En nuestra ciudad a las 21 Los Indios buscará igualar la serie ante Estudiantes de La Plata, con arbitraje del bahiense Emanuel Sánchez, el pergaminense Jorge Ale y el sannicoleño Ignacio Petroni. Y San Martín que recibe a Unión Vecinal de La Pata, pugnará por liquidar la serie y conseguir el ascenso al Torneo Federal. Acá dirigen Alejandro Chantiri y David Suárez (ambos oriundos de Olavarría) y Maximiliano Arribas (de San Nicolás).

9 de Julio, por su parte, a visita de Atenas de La Plata intentanto igualar la serie. Dirigen desde las 21 Mariano Imosi y Ezequiel de la Peña (de San Nicolás) y Pablo Cesio (de Escobar).

En tanto mañana sábado Sarmiento recibe a Platense de La Plata. Dirigirán Martín Ibáñez (de San Nicolás de los Arroyos) y la dupla Olavarriense integrada por Alejandro Chantiri y David Suárez.

Comunicado oficial de la Federación

Fue enviado a los clubes y dice textualmente: “La Federación de Básquetbol de la provincia de Buenos Aires se complace en anunciarles que las gestiones realizadas dieron sus frutos y en el día martes 22 de noviembre del 2022 se confirmó a través de la Confederación Argentina de Básquet que el Prefederal de nuestra provincia tendrá seis plazas, tres más de las que nos habían informado inicialmente. Por ende, la competencia continuará de la misma manera, con los ganadores del primer playoff llegando al Final Four ya con sus plazas confirmadas en la Liga Federal 2023 y en busca del título. Para los dos lugares restantes, los clubes eliminados en estos cuartos de final jugarán un playoff más, ordenados por sus posiciones finales en la segunda fase de la competencia. Así, en esa instancia jugarán 5° vs 8° y 6° vs 7° al mejor de tres juegos con ventaja de localía para el mejor ubicado. Al igual que en cuartos de final, primero jugarán en cancha del peor clasificado y cerrarán con el segundo y tercero, de ser necesario, en cancha del mejor clasificado. El Final Four se disputará el 2, 3 y 4 de diciembre, con tres fechas y en busca del campeón del torneo. Por su parte, el playoff en busca de las dos plazas restantes se disputará el 30 de noviembre, el 2 y 3 de diciembre”.

Programa local

Cuartos U15

Hoy

Club Argentino - 1º Partido

19.30 U15 - Argentino "A" (6º) - Argentino "B" (3º)

Domingo 27

Club 9 de Julio - 2º Partido

19.30 U15 - 9 de Julio "A" (1º) - Los Indios "B" (8º)

Club El Linqueño - 2º Partido

19.30 U15 - El Linqueño (2º) - Ciclista (7º)

Lunes 28

Club San Martín - 1º Partido

19.30 U15 - San Martín (5º) - Los Indios "A" (4º)

Club Argentino - 2º Partido

19.30 U15 - Argentino "B" (3º) - Argentino "A" (6º)

Martes 29

Club 9 de Julio - 3º Partido

19.30 U15 - 9 De Julio "A" (1º) - Los Indios "B" (8º)

Club El Linqueño - 3º Partido

19.30 U15 - El Linqueño (2º) - Ciclista (7º)

Club Argentino - 3º Partido

19.30 U15 - Argentino "B" (3º) - Argentino "A" (6º)

Club Los Indios - 2º Partido

19 U15 - Los Indios "A" (4º) - San Martín (5º)

Miércoles 30

Club Los Indios - 3º Partido

19.30 U15 - Los Indios "A" (4º) - San Martín (5º)

Semis "U19" - al mejor de 3 partidos

Domingo 27

Club El Linqueño

20 U19 - El Linqueño (4º) - Argentino (1º)

Lunes 28

Club Los Indios - 1º Partido

20.15 U19 - Los Indios (3º) - Ciclista (2º)

Club Argentino - 2º Partido

21 U19 - Argentino (1º) - El Linqueño (4º)

Martes 29

Club Ciclista - 2º Partido

20 U19 - Ciclista (2º) - Los Indios (3º)

Club Argentino - 3º Partido

20 U19 - Argentino (1º) - El Linqueño (4º)

Miércoles 30

Club Ciclista - 3º Partido

21 U19 - Ciclista (2º) - Los Indios (3º)

Cuartos de final mayores (sin fecha)