Arrancan los play off

Esta noche darán comienzo los play off del campeonato prefederal de clubes de básquetbol. En nuestra ciudad hay un solo partido. 9 de Julio recibe la visita de Atenas de La Plata, desde las 21, con arbitraje del pergaminense Jorge Ale, el bragadense Mario Castroagudín y el chivilcoyano Juan Manuel Tenaglia. Será comisionado técnico el mercedino Miguel Cestari.

En la ciudad de La Plata juegan: Unión Vecinal vs San Martín (Raúl Imosi, Ezequiel de la Peña y Pablo Cesio –Darío Castellano como comisionado). Platense vs Sarmiento (Ezequiel Valente, Manuel Petroni, Ignacio Petroni –Walter Milocco como comisionado-) y Estudiantes vs Los Indios (Alejandro Chantiri, David Suárez, Nahuel Casalot –Luciano Yamán como comisionado-).

Pantalla gigante en San Martín

El club San Martín pone una pantalla gigante para que todos los simpatizantes puedan ir a ver el partido. La entrada es un alimento no perecedero. Habrá servicio de cantina.