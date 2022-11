Ciclista Juninense sostuvo la punta en Lanús

Ciclista Juninense jugó un partidazo en el Antonio Rotilli y superó a Lanús por 89 a 88, tras igualar en 76 y apelar a un tiempo suplementario.

El partido fue muy parejo durante todo su desarrollo. El Verdirrojo lo cerró mejor en el suplementario con un goleo equilibrado y distribuyendo equitativamente el juego para Lambrisca, Chiabotto, Fernández, Bello y Jerez. A Lanús le convalidaron el último tiro de Mauricio Marín Lucero –con 1 segundo en el reloj- de cancha a cancha, por eso la diferencia fue mínima.

Ciclista hizo un buen primer tiempo empujado por Manuel Lambrisca y un extraordinario pasaje de Juan Martín Bello (31-39).

Pero se cayó en el tercer cuarto. Estuvo 2´30” donde no la metió ni con la mano. Ahí se puso en juego Lanús que sacó pecho y hasta pasó a ganar el juego (57-53).

En el cierre pareció que se lo llevaba el Granate con una canasta de Franchino, pero en la contra Fernández mandó el partido a suplementario haciendo justicia en el marcador y dejando claro que el partido fue sumamente equilibrado.

Este miércoles Ciclista vuelve a ser local, en oportunidad de recibir a Zárate Basket.

Anoche

Zárate Basket 99 vs Gimnasia La Plata 93

Lanús 83 vs Ciclista Juninense 89

Hoy

Estudiantes vs Pico FC

La Unión vs Rocamora

Independiente vs Ameghino

Martes 22

Quilmes vs Lanús

Balsuar vs Echagüe

Colón vs Libertad

Le resta al Verdirrojo

Miércoles 23: Ciclista vs Zárate

Lunes 28: Pico FC vs Ciclista

Sábado 3/12: Ciclista vs Racing CH

Jueves 8: Ciclista vs Parque Sur

Lunes 12: Ciclista vs La Unión Colón

Receso por las fiestas de fin de año.