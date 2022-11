Porteño clasificó a cuartos y mañana definen Argentino-El Linqueño

Anoche se disputaron los dos juegos play in de la categoría mayores. Porteño hizo valer la localía ante Argentino, se impuso 65 a 64 y clasificó a cuartos de final donde enfrentará a Los Indios.

Además, en Lincoln, El Linqueño superó a Club Junín por 72 a 66 y accedió a una chance más por el octavo pasajero. Se medirá mañana en nuestra ciudad contra Argentino.

Detalle:

Play In "U15"

U15 - Porteño 45 – Cavul 41

U15 - Los Indios "B" 44 - Ciclista 54

U15 – Los Indios “B” 57 – Porteño 46

Cuartos de final U15

9 de Julio “A” vs Los Indios “B”, El Linqueño vs Ciclista, Agentino “B” vs Argentino “A”, Los Indios “A” vs San Martín.

PLAY IN "U17"

Hoy lunes 21

Club Ciclista

20 U17 - Ciclista (7º) - Los Indios "B" (8º)

Club San Martín

20 U17 - San Martín (9º) - Sarmiento (10º)

Martes 22

Club Ciclista ó Los Indios

20 U17 - Perdedor (7º Vs 8º) Vs Ganador (9º Vs 10º)

PLAY IN - "MAYORES"

Anoche

Mayores - Porteño (7º) 65 - Argentino (8º) 64

Mayores - El Linqueño (9º) 72 – Junín (10º) 66

Martes 22

Club Argentino

Argentino – El Linqueño

Cuartos de final mayores

Los Indios vs Porteño

Sarmiento vs Cavul

Rivadavia Junín vs 9 de Julio

San Martín vs Argentino-El Linqueño

Cuartos de final U19

U19 - 9 de Julio 58 (0) - El Linqueño 63 (2)

U19 – Ciclista 66 (2) - San Martín 56 (0)

U19 - Los Indios 83 (2) - Sarmiento 41 (0)

Semifinales U19

Argentino vs El Linqueño

Ciclista vs Los Indios.