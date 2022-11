Argentino visita Santa Fe de la Vera Cruz

Argentino vuelve al ruedo en la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche visita a Unión en Santa Fe de la Vera Cruz.

El Turco cuenta con la vuelta de Juan Cangelosi, ya recuperado, y además sumó al base Agustín Facello que también hace su primera presentación en el equipo profesional del barrio de las Morochas.

Santa Fe también tiene un recambio. Sumó al extranjero Miles Bowman Jr., de reciente paso por el básquetbol uruguayo.

Este cotejo va desde las 21 y será controlado por el capitalino Diego Rougier, el chubutense Julio Dinamarca y el cordobés Alejandro Zanabone.

Hoy

Olímpico (Lb) vs Instituto

La Unión Fsa. vs Comunicaciones

Unión (Sf) vs Argentino

Mañana

Ferro vs Gimnasia (Cr)

Quimsa vs Regatas (C)

Atenas (C) vs Obras

Miércoles 23

Comunicaciones vs Argentino (J)

Peñarol (MdP) vs Boca

Jueves 24

Platense vs Gimnasia (Cr)

Instituto vs Obras

Olímpico (Lb) vs Regatas (C)

La Unión Fsa. vs Unión (Sf)

Viernes 25

Oberá vs Argentino

Boca vs San Lorenzo.