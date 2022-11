Mandan Utah Jazz y Milwaukee Bucks

Sigue avanzando la temporada de la NBA estadounidense, la mayor Liga de básquetbol del mundo.

Hasta el momento, en la Conferencia Este, el conjunto de Milwaukee Bucks es puntero con 10 partidos ganados y dos perdidos, seguido por Boston Celtics, con un récord de 9-3 y por Cleveland Cavaliers, que ha ganado ocho juegos y perdió en otros cuatro encuentros.

Mientras que en la Conferencia Oeste, el elenco de Utah Jazz es líder con diez juegos ganados y tres perdidos, seguido por Portland Trail Blazers con 9-3 y Memphis Grizzlies con 9-4.

Últimos resultados

Los últimos resultados registrados por este apasionante certamen, fueron los que seguidamente detallamos:

Golden State Warriors 106 vs. Cleveland Cavaliers 101; Los Ángeles Lakers 114 vs. Sacramento Kings 120; Oklahoma City Thunder 132 vs. Toronto Raptors 113; San Antonio Spurs 111 vs. Milwaukee Bucks 93; Boston Celtics 131 vs. Denver Nuggets 112 y Orlando Magic 114 vs. Phoenix Suns 97.