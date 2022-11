Se jugó la novena fecha de la primera rueda

Ayer se completó última fecha de la primera rueda del campeonato local de básquet femenino, con partidos en nuestra ciudad y Chacabuco.

Mini

Porteño Ch G vs Arg. (empataron)

Ciclista vs Moreno B GP

Arg. J GP vs At. 9 de Julio

Los Indios vs. SP. Rojas (amistoso)

San Martin vs. Sp. Rojas (amistoso)

U 15

Porteño Ch 33 vs Arg. Ch 56

Ciclista 46 vs Moreno B 32

Arg. J 41 vs At. 9 de Julio 6

U 18

Porteño Ch 54 vs Arg. Ch 50

Ciclista 18 vs Moreno B 80

Arg. J 60 vs At. 9 de Julio 51



Posiciones mayores femenino

Club J G P Pts

Argentino 4 2 2 6

Sportivo Rojas 4 2 2 6

Ciclista Jun. 2 2 0 4

Argentino Chiv. 2 1 1 3

Porteño Chac. 2 0 2 2

Mini femenino

Club J G P Pts

Los Indios 7 6 0 20

Argentino 8 5 2 19

M. Moreno 8 4 2 18

Porteño Chac. 7 3 1 16

Atlético 9J 7 3 3 12

CAVUL Lincoln 7 2 4 12

Sportivo Rojas 5 3 1 12

San Martín 7 1 5 10

Argentino Chiv. 5 1 3 7

Ciclista Jun. 7 0 7 0

U 15 femenino

Club J G P Pts

Argentino 5 4 1 9

Argentino Chiv. 5 3 2 8

Ciclista Jun. 4 4 0 8

Sportivo Rojas 5 2 3 7

Mariano Moreno 5 1 4 6

Porteño Chac. 4 2 2 6

El Linqueño 3 2 1 5

Atlético 9J 5 0 5 5

U 18 femenino

Club J G P Pts

Argentino 5 4 1 9

Sportivo Rojas 4 3 1 7

Argentino Chiv. 5 2 3 7

Mariano Moreno 4 2 2 6

Porteño Chac. 4 3 1 7

Atlético 9J 4 1 3 5

Ciclista Jun. 4 0 4 4