Adriano Di Biaggio: El Pelado

En la época que estuve con Josi Gil en Argentino, hablábamos siempre de fútbol y él me decía Marco, por el jugador Marco Di Vaio, pero con el tiempo me quedó Pelado.

Nací en Junín en el barrio El Picaflor, en Dorrego casi Gandini. Fui a la escuela Marianista, que me quedaba a una cuadra y media y mis hermanos ya iban ahí. Hice inclusive el secundario. Fui con Maxi Ibarra, Juan Pablo Caliri, Mauro Pasqualini, que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy.

De chico jugué al fútbol en Sarmiento, fui “el Pinola” Juninense. Era marcador central. A los siete años ya estaba con la casaca del Verde hasta los casi 12 años.

Estaba de entrenador Germán Gaspar y ya en el final, Taqueta Barrionuevo.

Me fue muy bien en Sarmiento. Más allá que terminé dedicado al básquet, me gusta mucho más el fútbol. Era otra época la de Sarmiento completamente distinta a la de ahora.

Comencé a jugar al básquet por Maxi Ibarra, de casualidad, a los doce años. Él jugaba en Sarmiento al mini y nunca podían juntar doce chicos en ese entonces.

Me insistió un par de veces y dio la casualidad que Gastón Píccolo que era profe de minibásquet de Sarmiento iba a la escuela con mi hermano. Y cada vez que venía a mi casa y me veía medio grandote, también me insistía para que fuera a jugar.

Un día estaba aburrido y había dejado de jugar al futbol, me fui a jugar al básquet. Tenía doce años y a los 17-18 estaba debutando profesionalmente. Pasó todo muy rápido.

La etapa de Sarmiento fue hermosa. Podían faltar muchas cosas, en el club de ese tiempo, pero había gente que reforzaba los valores que uno llevaba de su casa. Gente como Quique Ibarra, el Alemán Naso, Juan Roberto Macario, Sergio Lumbardini, Marcelo Mansilla, siempre nos ayudaban mucho.

Con los años fuimos formando un lindo equipo. Quizá dábamos ventaja de edad, pero éramos aguerridos. Estaba Maxi Ibarra, Enzo Lavarra de Lincoln, Marcelo Piuma de Chacabuco, Gustavo Had, Emiliano Chemile. Jugábamos liga de juveniles, salimos varias veces campeones del torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol. Un recuerdo muy lindo.

Debuté en la primera de Sarmiento siendo cadete. Me promovió Lidonel Esteban Cattelani.

Tengo el récord de haber jugado con los cuatro hermanos Had en cancha. Todavía tengo el recorte del diario Democracia de ese entonces. Siempre nos acordamos de esto porque a Gustavo lo sigo viendo en el club.

Después tenía todo arreglado para ir a Ciclista. Estaba Mario Guzmán como técnico. Pero en el medio me llamó Cristian Márquez a su casa y al otro día estaba entrenando en Argentino. Salió al toque el pase para Las Morochas.

Siendo juvenil debuté en el TNA 2000-2001. Estaban Josi Gil, Horacio Beigier, el Pitu Neme, Pirulo Malchiodi, Juan Antonio Abdala. Los juveniles eran Matías Huarte, Juan Cangelosi, Pablo Martínez, Marcelo Piuma que había ido conmigo de Sarmiento.

Al año siguiente agarró el equipo Adrián Capelli y ascendimos a la “A”. Fue un proceso increíble. Llegamos al peaje de Agustín Roca y tardamos 3 horas en llegar a la fuente. Todo Junín esperándonos para saludarnos. Nos subimos al coche de los bomberos para poder agilizar un poco todo.

Recuerdo que en el play off semifinal eliminamos a Ciclista Juninense, había clásicos, el básquet se veía de otra manera. Eran otros tiempos. Para mi fue un recuerdo imborrable.

El primer año de Liga jugué en Argentino. Tuve minutos mientras estuvo Adrián, pero cuando llegó Alejandro Lotterio ya no.

De acá fui a jugar el Torneo Nacional de Ascenso con el club de Regatas de San Nicolás. Luego volví a jugar el Torneo Nacional de Ascenso con San Martín que había ascendido.

Descendimos y jugué tres ligas nacionales “B” seguidas con San Martín.

De ahí pasé a Rosario Central, también para la liga nacional “B”, luego me fui a San Lorenzo de Chivilcoy que logramos el ascenso y terminé jugando dos provinciales en Sarmiento que fue lo último que iba a hacer.

Pero Matías Huarte arregló de técnico en San Martín y como éramos amigos, me volvió loco para que vaya a jugar el torneo local. Fui, Matías agarró el Federal y me dio la base. Hice un año con él, luego otro con Marcelo Alsina y terminé jugando dos años el provincial de clubes de básquetbol con Los Indios.

El básquet me dejó una legión de gente conocida. Algunos amigos como Matías Huarte, Renzo Diperna, Juan Cangelosi.

El otro día estuve con Federico Carré, un chico con quien conviví en mi paso por San Nicolás de los Arroyos y después vino a jugar la liga B con San Martín. Vino a laburar y nos reencontramos acá. Estas son las grandes alegrías que me dio este deporte.