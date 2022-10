Se jugó la penúltima fecha de la primera rueda

Ayer se completó la penúltima fecha de la primera rueda del campeonato local de básquet femenino, con partidos íntegramente fuera de nuestra ciudad.

MINI

At. 9 de julio G vs. San Martin

At. 9 de julio vs. Los Indios G

Moreno B vs. Arg. Junín (empataron)

CAVUL vs. Porteño Ch G

El Linqueño vs. Porteño Ch G

U 15

Moreno B 19 vs. Arg. Junín 45

El Linqueño 36 vs. Porteño Ch 40

U 18

Moreno B 45 vs. Arg. Junín 53

Sp. Rojas 45 vs. Arg. Chivilcoy 32



Mayores

Sp. Rojas 25 vs. Arg. Chivilcoy 39

Próxima fecha (6/11)

Porteño (Chacabuco) vs. Argentino (Chivilcoy)

Ciclista vs. Moreno (Bragado)

Argentino (Junín) vs. Atlético 9 de Julio

San Martin – Los Indios vs. Sportivo Rojas

Libre: El Linqueño – Cavul.