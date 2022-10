Emotivo homenaje a Héctor Coco Nigro

El entrenador de las divisiones formativas femeninas del club Argentino, Héctor Coco Nigro, fue homenajeado por su trayectoria el día del partido que Argentino sostuvo contra Boca Juniors, el viernes pasado.

Antes del inicio del cotejo, el presidente de la entidad Horacio Masino le entregó una camiseta del equipo actual con el número 1 en la espalda y la inscripción “Coco”.

La fecha de hoy

Instituto vs. Peñarol

Ferro vs. Boca

Lunes 31

Oberá vs. Regatas

Olímpico vs. San Martín

Martes 1/11

Atenas vs. Gimnasia

Independiente de Oliva vs. Peñarol

Boca vs. La Unión

Obras vs. San Lorenzo

Miércoles 2

Platense vs. Quimsa

Instituto vs. Ferro (TyC Sports)

Jueves 3

Independiente de Oliva vs. Gimnasia

Obras vs. La Unión

Viernes 4

Unión vs. Oberá

Atenas vs. Ferro

Boca vs. Quimsa (Directv)

Sábado 5

Argentino vs. La Unión

Instituto vs. Gimnasia (TyC Sports).