Ciclista no pudo con Del Progreso en el Sur

Ciclista Juninense jugó muy bien, bien, mal y peor. Perdió en el Sur ante Del Progreso de General Roca por 93 a 91, en tiempo suplementario tras haber igualado en 85.

En el primer tiempo el Verdirrojo fue una tromba. Lo pasó por arriba al dueño de casa y no le dio capacidad de reacción en ningún momento.

Gran trabajo de Manuel Lambrisca, con el acompañamiento de Chiabotto y Jerez, fue suficiente para un parcial de 51 a 38.

Pero el equipo comenzó con un pronunciado declive en el tercer cuarto no encontrando el camino al gol y permitiendo la reacción del local que en un abrir y cerrar de ojos se le puso a 3 (64-67) al término del tercer cuarto.

Y en los diez minutos finales el que controló el juego fue Del Progreso y Ciclista corrió de atrás alcanzando a meter la última bola en manos de Franco Chiabotto para mandar el partido a suplementario.

En el alargue el quinteto sureño acertó dos bolas seguidas y con esa mínima diferencia manejó los cinco minutos sin dejarle oportunidad de reacción a

Ciclista Juninense que hasta falló en la última bola porque no tuvo claridad para definirla.

Mañana el Verdirrojo juega en Viedma, ante Deportivo.

Anoche

Del Progreso 93 vs Ciclista 91

Gimnasia 72 vs Racing CH 70

Quilmes 75 vs Pergamino Basket 67

Atlético Pilar 73 vs Villa Mitre 84

Hoy

Zárate Basket vs Parque Sur

La Unión vs Hispano Americano

Le resta de la gira

Martes 25: Deportivo Viedma vs Ciclista

Viernes 28: Villa Mitre BB vs Ciclista

Domingo 30: Quilmes MdP vs Ciclista.