Ciclista visita a Del Progreso de General Roca

Primer partido de Ciclista Juninense en la ruta, de una serie de cuatro en total.

Esta noche visita a Del Progreso de General Roca, Río Negro, equipo que hará su debut en el campeonato.

Dirigidos por Juan Kass, el local cuenta en sus filas con Emilio Santana, Julián Ruíz, Leonardo Solis, Gustavo Maranguello, Marco Roumec, Hernán Losito, Manuel Navarro y Facundo Sanz.

El partido se juega a las 21 y lo controlan el chubutense Rodrigo Iñaki Reyes Borrás, el platense Martín Pietromónaco y la bahiense Marjorie Stuardo.

Hoy

Del Progreso vs Ciclista

Gimnasia vs Racing CH

Quilmes vs Pergamino Basket

Atlético Pilar vs Villa Mitre

Mañana

Zárate Basket vs Parque Sur

La Unión vs Hispano Americano

Le resta de la de gira

Martes 25: Deportivo Viedma vs Ciclista

Viernes 28: Villa Mitre BB vs Ciclista

Domingo 30: Quilmes MdP vs Ciclista.