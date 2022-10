Daniel Jaule: “Estoy contento por lo que me dio el equipo en la pretemporada”

Un nuevo desafío está en marcha. A veces me pongo a pensar, treinta y pico de años de entrenador y la verdad lo voy a disfrutar mucho. Es mi tercera temporada en el club, estoy disfrutando todo en Junín amigos, familia. Es como que se renueva la expectativa.

Además es un desafío personal para todo el cuerpo técnico, porque es un equipo completamente nuevo. Nosotros teníamos un número predeterminado de lo que se podía gastar en cada puesto. Por ahí pasa que la primera opción sale más cara que la segunda o la tercera y tenés que adaptarte a lo que el club puede gastar. Pero este equipo lo fuimos ideando con tiempo. Hicimos un seguimiento de cada jugador durante la pasada temporada. Yo trato todo el tiempo de investigar jugadores. Debo tener cien jugadores chequeados, algunos desconocidos y otros que a lo mejor necesitan ir a un lugar para pegar ese salto de calidad que necesitan. Así fuimos armando el equipo.

Luego, cuando lo vimos en cancha, me gustó mucho. Es un equipo al que le puedo poner mi impronta, lo que a mí me gusta que juegue, y hay veces que los jugadores tardan mucho en entenderme. Este equipo me dio la sensación que rápidamente tomó los conceptos que nosotros queremos y nos vino muy bien el viaje a Chile. Se armó muy bien el grupo, que es lo que priorizamos, y tenemos mucha expectativa en lo que viene.

El paso por Chile me gustó. Jugamos contra Leones de Quilpué que ahora está disputando la liga Sudamericana y jugó la Champions League y perdimos por tres puntos en la última bola. Le ganamos a un equipo de primera división como Católica que es uno de los más importantes de Chile y el equipo con cinco días de entrenamiento hizo cosas que yo esperaba que sucedieran en los primeros partidos de La Liga, o sea después de una pretemporada de cuarenta días.

Me sorprendió que esto pasara tan rápido. Normalmente mis equipos van de menor a mayor, siempre. Tengo un estilo y me gusta practicar un básquet distinto al resto.

El equipo dio esas informaciones rápidas y me gustó. También lo pudimos hacer el día del amistoso acá contra Chivilcoy. El día a día del equipo es muy bueno. Compiten todo el tiempo. Con la ejercitación que se le indique, el equipo compite. Y eso crea una actitud mental que si lo podemos reflejar a partir del primer partido, va a ser muy bueno.

En cuanto a los extranjeros no puedo definir lo que puede deparar el futuro. Por ahora no lo sé. Me cansé de traer extranjeros baratos que me hacen perder tiempo y desde lo táctico-técnico no entienden nada. Entonces prefiero traer nacionales que entiendan. No lo descarto, pero no lo tengo pensado por ahora.

La competición de La Liga Argentina es pareja. Puede haber dos o tres candidatos, equipos que ponen mucho dinero a través de las provincias, municipios o lo que sea. Por ahí antes de empezar se palpita que pueden estar un escalón más arriba. Yo no me fijo tanto en eso. Inclusive los primeros juegos no los hacemos con el scouting del rival. Sí tomamos precauciones para que el equipo pueda tener muy metido en la cabeza las reglas que queremos jugar, tanto ofensivas como defensivas. Mi idea es que el equipo juegue igual acá que afuera.

La primera información que le vamos a dar a la gente es que el equipo va a dejar todo, que el que se siente en la tribuna a ver el partido pueda estar orgulloso de lo que está mirando dentro de la cancha. Jugando mal o bien, lo que no podemos bajo ningún punto de vista es que la actitud no aparezca.

La gente se va a encontrar con un equipo agresivo. El equipo me demuestra en todos los entrenamientos que se va a tirar de cabeza. El plantel está mentalizado en eso. Tenemos un equipo con 22 años de promedio. Es muy joven, con mucho talento. Creo que ya entendieron que vienen a Ciclista a poner su nombre. Cuando uno pasa por una institución tiene que dejar una marca. Me parece que eso ellos lo entendieron. Tengo mucha confianza en el equipo, se los hago saber permanentemente y si fuera diferente también se los haría saber. Estoy contento por lo que me dio el equipo en la pretemporada.

Podríamos haber hecho algún amistoso más. Pero me tocó un fixture durísimo, donde de los primeros once partidos, tenemos ocho afuera. Nos vamos diez días al sur donde jugamos en General Roca, en Viedma (Río Negro), Bahía Blanca y después Mar del Plata.

Tenemos un partido cada 48 horas. Por eso para sumar más amistosos tuvimos reparos. Tal vez alguno más pudo haber entrado. Pero hicimos mucho básquet acá y como el equipo compite, a nosotros nos sirvió.