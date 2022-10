9 de Julio cierra la primera fecha en Chivilcoy

Cerrando la primera fecha de la segunda fase del torneo prefederal de clubes de básquetbol, esta noche 9 de Julio se presenta en Chivilcoy.

Desde las 21.30 visita a Colón, con arbitraje de los platenses Gabriel Del Favero y Federico Mattone.

Resultados

Zona “A”

San Martín 112 vs Náutico (Z) 69

Náutico SP 72 vs Los Indios 84

Zona ¨B”

Sarmiento 86 vs Unión Vecinal 82

Colón CH vs 9 de Julio (lunes a las 21.30)

Zona “C”

Platense 80 vs Atenas 86

Estudiantes 82 vs Independiente 60

Tamburini y Bordoy, mediacancha Verde: “En esta primera parte, cumplimos todos los objetivos”.

Sarmiento arrancó su participación en la segunda fase del Prefederal y compite en el Torneo Clausura AJB, donde va puntero y por eso analizamos el presente del Verde, con la mediacancha picante que tiene hoy en día: Maximiliano Tamburini y Leandro Bordoy. Ambos jugadores dialogaron con Democracia y contaron cómo ven al equipo de Huarte, de cara al futuro.

-¿Que balance hacen hasta acá de Sarmiento 2022? Lograron clasificar y van primeros en el AJB…

-Bordoy: “Totalmente positivo el balance, fuimos de menor a mayor, entendiendo los errores que cometimos al inicio y trabajando sobre eso, lo del torneo local es puro mérito de los chicos que son de aca, cada cual entendió para lo que estaba”.

-Tamburini: “Estamos todos muy comprometidos y el balance es positivo. Cumplimos todos nuestros objetivos en la primera parte de la temporada. Quizás todos esperaban que ganáramos por 30 todos los partidos, nosotros sabíamos que teníamos que clasificar, aprender a jugar en esta categoría que es nueva para muchos de nosotros, y en el Torneo Local poder ganar cada partido. Estamos punteros y queremos llegar hasta la final” .

-Son un equipo nuevo, que se armó tarde. ¿Cómo lo tomaron?

-T: “Lo llevamos con mucha tranquilidad. Teníamos que agarrar química, nos faltaba conocernos un poco. Pero somos un gran grupo humano, hablamos todo el tiempo cosas para mejorar. Ahora lo mejoramos mucho el tema del entendimiento”.

B: “Estamos bien, amoldándonos y pensando en el Equipo, nos fuimos conociendo y eso es una de las cosas que recalcaba anteriormente, donde fuimos de menos a mayor y entendiendonos entre todos”.

-Maxi, se hace raro para la gente del básquet verte en Junín y no en Ciclista. ¿Cómo lo llevas vos?

T: “Sarmiento no me hace faltar nada, me tratan espectacular. Trabajo con gente muy querida, amigos que quiero mucho. Estamos todo el tiempo hablando, comiendo, pasando lindos momentos. Con respecto a Ciclista, obviamente desearles lo mejor en el comienzo de Liga Argentina. Ya lo viviré como hincha este año y queremos lo mejor, vemos al club muy bien y ojalá podamos volver a salir campeones, ojalá los que hoy forman parte del club tengan la sensación espectacular de salir campeón y quedar en la historia grande de Ciclista”.

-Pájaro, es tu segundo ciclo en Sarmiento. ¿Cómo te sentis?

-B: “Es algo especial, vivi varios años e hice muchos amigos acá, la gente siempre me trató de primera y eso se agradece.

Sumandole la frutillita del postre, con el ascenso que obtuvimos la temporada 2014 con el verde, fue completo y la pase genial”

-Por último, ¿cómo ven al equipo en general?

-B: “Yo te digo que lo que más me gusta, es la capacidad de cada uno, para adaptarse a hacer lo que el equipo necesita para salir adelante, después son todos juegos distintos, donde cada cual te lleva a jugar de una manera o de otra, es una categoria muy física, donde no te podes confiar, hay que estar muy fuerte de la cabeza y jugar de la misma manera los 40', partiendo desde esa base, no sería una locura ilusionarnos con el ascenso”.

-T: “Tenemos mucha capacidad de gol y todos entendemos que tenemos que dar un plus en defensa para poder cerrar los partidos. Los juegos que perdimos fueron en suplementario y con San Martín, que perdimos bien, el primer cuarto lo ganamos 28-8. Estamos contentos entre todos, hay muy buena gente que le desea lo mejor al de al lado y a la larga va a pesar. Creo yo que vamos por buen camino”.