Histórica victoria de Argentino en Boedo

Argentino jugó un partidazo en Boedo y obtuvo una victoria histórica, dado que nunca ganó en ese reducto porteño. Además dejó sin invicto a San Lorenzo de Almagro. Fue 81-75.

El Turco planteó un partido magistral desde el banco. El resto fue obra de los jugadores que lo plasmaron en la cancha, no sin antes luchar toda la noche en desventaja.

Es que San Lorenzo vendió cara la derrota. Dominó en la mayor parte del juego con los triples de Lucas Pérez y las volcadas de Manuel Rodríguez Ortega y Sebastián Lugo.

A todo esto se sumaron las rápidas cuatro faltas de Enzo Filippetti que lo condicionaron todo el juego, pero apareció en el cierre cuando el equipo lo necesitaba para sellar la victoria desde la línea de tiros libres, no sin antes concretar un doble clave.

Fue un gran partido de Jeremías Sandrini. Además el cubano Marlon Díaz Miranda (17 goles) se va ensamblando lentamente en el andamiaje del equipo y Marcellus Garrick aportó lo suyo (12 goles).

Jonatan Slider se calzó la cinta de capitán y en todo momento fue el que le marcó al Turco el camino a la victoria. Extraordinaria noche de Jonny, cerrando el primer cuarto con un doble para ganar 22-21 y metiendo cuanta bola se le cruzó por el camino para que San Lorenzo no se disparara y contribuir a la postre para quebrar el resultado.

El cierre del partido que hizo Argentino fue impecable. Utilizó todos los instrumentos que tuvo a su alcance, inclusive los tiempos muertos computados, y dejó sin chance a San Lorenzo.

Y le metió hasta la última bola que robó Fabio Vieta Stechina y llegó con lo justo, sobre la chicharra, para estirar a 6 la diferencia. Buena decisión.

Mañana Argentino juega en Caballito ante Ferro Carril Oeste. Será otra historia completamente distinta.

Hoy

Unión vs. Independiente de Oliva

Instituto vs. La Unión

San Martín vs. Peñarol

Martes 18 de octubre

Gimnasia vs. Platense

Comunicaciones vs. Quimsa

Ferro vs. Argentino

Miércoles 19 de octubre

Atenas vs. La Unión

Jueves 20 de octubre

Peñarol vs. San Lorenzo

Oberá vs. Quimsa

Viernes 21 de octubre

Regatas vs. Gimnasia

Riachuelo vs. La Unión

Ferro vs. Obras

Sábado 22 de octubre

Oberá vs. Instituto

Argentino vs. San Lorenzo.

EL DATO

Segundo triunfo al hilo del Turco sobre el Cuervo. El azul había goleado en Junín 98-78 el 28-1-22 (Vito-Cáceres-Castillo) cortando una racha de media docena de victorias consecutivas del Matador. San Lorenzo no gana desde el 11-11-21 cuando se impuso en Boedo 71-62 (Chiti-Delsart-Mendoza).