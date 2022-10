Argentino visita a San Lorenzo de Almagro

Argentino se presenta por segunda vez en la ruta. Esta noche, desde las 20, enfrenta a San Lorenzo de Almagro en el porteño barrio de Boedo.

El Turco buscará mejorar la perfomance del juego realizado en Comodoro Rivadavia y para ello debe lograr la mayor concentración en el piso de madera flotante.

Dirigen este partido los capitalinos Daniel Rodrigo, Rodrigo Castillo y Cristian Salguero.

Anoche

Platense 89 vs Atenas 67

Hoy

Olímpico vs. Obras

San Lorenzo vs. Argentino

Lunes 17 de octubre

Unión vs. Independiente de Oliva

Instituto vs. La Unión

San Martín vs. Peñarol

Martes 18 de octubre

Gimnasia vs. Platense

Comunicaciones vs. Quimsa

Ferro vs. Argentino

Miércoles 19 de octubre

Atenas vs. La Unión

Jueves 20 de octubre

Peñarol vs. San Lorenzo

Oberá vs. Quimsa

Viernes 21 de octubre

Regatas vs. Gimnasia

Riachuelo vs. La Unión

Ferro vs. Obras

Sábado 22 de octubre

Oberá vs. Instituto

Argentino vs. San Lorenzo